Suplementy pre športovcov – od začiatočníkov po pokročilých

Šport je výborný spôsob, ako udržiavať svoje telo v dobrej kondícii, zlepšiť celkové zdravie a zvýšiť výkonnosť. Veľmi dobrá pomoc a podpora tela však existuje aj v podobe bezpečných doplnkov stravy.

Premýšľate, ako zvýšiť svoj športový výkon alebo ako budovať svalovú hmotu? Tieto ciele majú mnohí športovci bez ohľadu na to, či so špecifickou fyzickou aktivitou ešte len začínajú alebo patria medzi pokročilejších. Medzi základné faktory prispievajúce k zlepšovaniu výkonu patrí pravidelný tréning. Tréningový plán by mal zodpovedať úrovni športovca a byť pritom rozmanitý, teda zameraný na silu, vytrvalosť, rýchlosť aj flexibilitu.

Rovnako nevyhnutný je aj spánok a regenerácia, pretože bez dostatočného odpočinku nie je možné zlepšovať svoje športové výkony. Do svojho programu by ste mali zaradiť aj masáže a ďalšie techniky, ktoré pomáhajú s obnovou svalov a so znížením únavy. Samozrejmosťou je aj vyvážená strava, prípadne podpora formou špeciálnych suplementov.

Suplementy na rôzne účely

Okrem základných výživových doplnkov, ako sú proteíny, keratín či BCAA, sa na zlepšenie výkonu môžu používať aj iné suplementy. Ide napríklad o glutamín, omega-3 mastné kyseliny alebo kofeín – stimulant, ktorý môže zvýšiť hladinu energie a vytrvalosť. Je obľúbeným doplnkom pre športovcov, ktorí sa venujú krátkodobým, zato intenzívnym cvičeniam.

Kreatín monohydrát

Kreatín monohydrát je jedným z najpopulárnejších a najskúmanejších doplnkov stravy pre športovcov. Je to látka vyskytujúca sa prirodzene v ľudskom tele, avšak v malých množstvách. Významné množstvá kreatínu sa nachádzajú predovšetkým v suplementoch, pričom menšie množstvá obsahuje aj mäso a ryby.

Kreatín zohráva úlohu pri zvyšovaní výkonu pri intenzívnom cvičení, raste svalov a môže pozitívne vplývať na kognitívne funkcie tým, že chráni pred poškodením buniek a podporuje produkciu energie v mozgu.

Proteíny

Proteín je základným doplnkom pre začiatočníkov aj pokročilých športovcov. Prispieva k budovaniu svalovej hmoty a regenerácii svalov po tréningu. Pre začiatočníkov je však najlepšie začať s jednoduchým srvátkovým proteínom, ktorý je ľahko stráviteľný a obsahuje všetky esenciálne aminokyseliny. Užívať ho, samozrejme, môžu nielen začiatočníci, ale aj pokročilí športovci.

Zdroj: Adobestock/O.Farion

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú základnými stavebnými blokmi bielkovín a hrajú kľúčovú úlohu pri raste, regenerácii a udržiavaní svalovej hmoty. Pre športovcov môžu mať tieto látky význam najmä počas tréningu a regenerácie. Medzi najvhodnejšie aminokyseliny pre športovcov patria BCAA, glutamín, L-Arginín a hydroxymetylbutyrát (HMB).

BCAA

BCAA sú esenciálne aminokyseliny leucín, izoleucín a valín. Majú pozitívny vplyv na svalovú regeneráciu a zohrávajú rolu pri znižovaní svalovej únavy po náročných tréningoch. BCAA môžu slúžiť ako zdroj energie pre svaly počas intenzívneho tréningu.

Prírodné zvýšenie hladiny testosterónu

Aj zvýšenie hladiny testosterónu môže mať prirodzene pozitívny vplyv na športový výkon a celkové zdravie. Testosterón je dôležitý hormón, ktorý ovplyvňuje svalový rast, silu, energiu a mnoho ďalších aspektov. Zvýšenie hladiny tohto hormónu je možné napríklad kotvičníkom zemným, známym aj pod latinským názvom Tribulus terrestris.

Jedným z jeho hlavných účinkov je vplyv na produkciu hormónov, teda tvorbu testosterónu u mužov a estrogénov u žien. Tribulus terrestris pôsobí priaznivo na regeneráciu svalov po záťaži, na zvyšovanie výdrže a sily, rast svalov, prospešný môže byť aj pri problémoch s prostatou.