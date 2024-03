Rachellkka: Môj ex Claude mi dal z ničoho nič unfollow na Instagrame (CLOSE FRIENDS)

Dočítaj článok do konca za SMS v hodnote 3,50€. Ako to funguje?

12 osobných otázok na Rachellkku zo show Love Island a Survivor.

Do formátu Close friends, v ktorom sa našich hostí pýtame otázky na telo, tentokrát zavítala mladá influencerka Rachellkka.



Rachellkku môžeš poznať z reality show Love Island alebo Survivor, a aj tieto TV shows boli nosnou témou pikantných otázok, na ktoré nám bezprostredne odpovedala.



Aký vzťah má so svojim ex z Love Islandu, čo ju najviac vytáča na mužoch a nahnevalo by ju, keby muž nezaplatil na prvom rande?



