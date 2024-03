Dcéra Borisa Kollára odchádza do Indie za frajerom: Jeho dom má 70-členný personál, súkromný wellness, kurty aj kino (Rozhovor)

„V ich dome urobím za deň aj 10 000 krokov. Ten pozemok ma 300 hektárov,“ prezrádza Alexandra.

Alexandra Horňaková, najstaršia dcéra Borisa Kollára, nám prišla do redakcie Refresheru porozprávať o svojom živote s Neelom Virwanim, synom indického miliardára. Prezradila aj to, ako sa cítila pri návšteve Indie, čo si zamilovala a na čo si, naopak, nedokáže zvyknúť.

Priamo z izby ich domu sa objednáš na súkromné spa, masáž, do fitka či dohodneš upratovanie, majú aj profesionálnych kuchárov.

Blondínka jazdí na koni a je reprezentantkou Slovenska, pričom zbiera jednu cenu za druhou. Aj kvôli tejto záľube si dvojica padla do oka. „Neel dokončil štúdium v Londýne a vracia sa do Indie. Zastúpi svojho otca vo firme, takže sa tam asi na dva roky presťahujeme,“ hovorí Kollárova dcéra.

Mladý Ind je jedným z detí známeho miliardára Jitendra Virwaniho. Ich majetok sa odhaduje na dve miliardy dolárov. 22-ročná Alexandra nám prezradila, že pri návšteve ich rodinného sídla sa cítila ako v rozprávke. O rodinu sa stará 70-členný personál a služby sú tam vraj lepšie ako v hoteli. Vlastní už aj tradičné oblečenie sárí, ktoré nosí pri slávnostných príležitostiach.

V rozhovore sa dočítaš, ako ju prijala indická rodina, ktorý zvyk jej nesedí, ako vyzerá jej bežný deň v honosnom sídle, aj to, aké služby majú v dome k dispozícii.

Zdroj: Alexandra Horňáková

Alexandra, žiješ striedavo aj v Miláne. Bola si vždy naklonená životu v zahraničí či vzťahu s cudzincom?Ja som mala pred Neelom iba dvoch priateľov, boli to Slováci. Celkovo som na slovenské vzťahy trochu zmenila názor. Aj keď tu má niekto peniaze, tak sa mi nepáči, že to musia ukazovať. Chalani sú namyslení a k babám sa nesprávajú pekne.

Tým, že som odišla do zahraničia, som na Slovensku aj tak nemohla mať nikoho. Keď prišla možnosť mať takýto vzťah, povedala som si, že idem do toho.

Kde si sa so svojím terajším priateľom spoznala?

Máme spoločného kamaráta z L. A. Raz som si s ním volala cez FaceTime a on bol práve v Indii. Išiel tam pracovne. Kecali sme a on mi do toho povedal, že tam je s ním aj jeho super kamoš Neel. Spomenul, že tiež jazdí na koňoch, venuje sa tomu celá jeho rodina, pretože vlastnia stajňu.

Vedel, že to je môj šport, a chcel, aby sme sa o tom porozprávali. Prehodili sme pár slov, asi dve minúty, vymenili sme si Instagram a párkrát sme si potom napísali. Po čase sme si začali písať intenzívnejšie, až sme sa vlastne dohodli, že ma príde pozrieť do Milána.

Zdroj: Refresher/Tomáš Biely

Neel má na Instagrame v biu uvedené štyri krajiny, v ktorých žije. Koľkokrát si bola v Indii?

Áno, študoval aj v Amerike. Momentálne ukončil štúdium v Londýne a presunul sa do Dubaja, tam majú aj firemné kancelárie, chodia tam často. Je to len dve hodiny od mesta, kde jeho rodina žije. Ja som bola v Indii dvakrát.

Keď si začala zverejňovať vaše prvé fotky, od ľudí prichádzali aj negatívne komentáre. Písali, že bohatí Indovia si vydržiavajú Európanky a chvália sa nimi.