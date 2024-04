V púšti v Nigérií vznikla farebná dedina, z jej minulosti ťa však zamrazí. Dizajnérku projektu čoskoro stretneš aj v Bratislave

Pred 9 rokmi si obyvatelia dediny prešli peklom.

Farebn├ę dom─Źeky uprostred p├║┼íte, ktor├ę vyzeraj├║ ako vystrihnut├ę z hra─Źk├írskeho katal├│gu. Takto jednoducho by sa dala op├şsa┼ą komunitn├í dedina┬áNgarannam v Nig├ęri├ş, ktor├║ vytvorila architektka a dizajn├ęrka Tosin Oshinowo spolu s Rozvojov├Żm programom Spojen├Żch n├írodov. Av┼íak steny postavenej dediny skr├Żvaj├║ smutn├Ż pr├şbeh obyvate─żov, ktor├Żch postihla hrozn├í trag├ędia.

Tosin Oshinowo je 44-ro─Źn├í architekta a dizajn├ęrka, ktor├í si v dvan├ístich zamilovala architekt├║ru. Po─Źas svojej kari├ęry predstavila vlastn├Ż dizajnov├Ż ┼ít├Żl s n├ízvom afro minimalizmus , s ktor├Żm sa prikl├í┼ła k svojej identite ako Joruba Nig├ęrij─Źanka.

Dedinu postavili znova od základov

V roku 2015┬án├ísilne vpadla do p├┤vodnej dediny Ngarannam, le┼żiacej v ┼ít├íte Borno, islamistick├í teroristick├í organiz├ícia Boko Haram, ktor├ş na obyvate─żov ne─ż├║tostne ├║to─Źili a chladnokrvne ich zab├şjali. D├┤sledkom tejto trag├ędie muselo viac ako 3000 ─żud├ş opusti┼ą svoje domovy, ktor├ş na┼íli ├║to─Źisko v hlavnom meste Borna Maiduguri a okolit├Żch dedin├ích.

Viac ako 7 rokov sa obyvatelia nemohli vr├íti┼ą. Zmena nastala a┼ż v─Ćaka Tosin Oshinowo, ktor├í pomohla znovuzrodi┼ą Ngarannam. Architektka navrhla a pomohla vybudova┼ą dedinu s obytn├Żmi domami, zdravotnou klinikou, z├íkladnou ┼íkolou, obchodom a komunitn├Żm centrom, s cie─żom da┼ą chu┼ą ─żu─Ćom vr├íti┼ą sa domov. Projekt bol dokon─Źen├Ż v okt├│bri 2022.

Napravo architektka Tosin Oshinowo. Zdroj: Oshinowo studio

Kv├┤li krutej hist├│rii dediny, Tosin Oshinowo myslela aj na bezpe─Źnos┼ą obyvate─żov┬ápo─Źas pr├şpravy projektu. Pokia─ż by do┼ílo k hrozbe ─Źi povstaleck├ęmu ├║toku, rozlo┼żenie dediny je spraven├ę tak, aby nemali ├║to─Źn├şci priamy v├Żh─żad na be┼żiacich ─żud├ş.

ÔÇ×Som naozaj hrd├í, ┼że som sa mohla zapoji┼ą do tohto projektu. A naozaj d├║fam, ┼że sme vytvorili priestory, kde, ktovie kto tu bude vyrasta┼ą a ak├ę skvel├ę veci bude robi┼ą. Tak┼że viete, pre m┼ła je to skuto─Źne o posolstve,ÔÇť povedala Tosin Oshinowo v rozhovore.

Zdroj: Oshinowo Studio

┼Żivot v novom Ngaranname

Tosin Oshinowo chcela navrhn├║┼ą dedinu pod─ża potrieb p├┤vodn├Żch obyvate─żov a ─Źo najviac ich povzbudi┼ą, aby sa mohli vr├íti┼ą do svojich domovov. Po─Źas ich pr├şchodu boli na sten├ích obrazy ka┼żd├ęho majite─ża domu s n├ípisom ÔÇ×Vitajte domaÔÇť. ÔÇ×Od prv├ęho momentu ako som sa stretla s komunitou, aby som iniciovala projekt, som bola ┼łou skuto─Źne in┼ípirovan├í,ÔÇť vysvetlila Tosin Oshinowo v rozhovore.

V├Żsledkom je viac ako 500 domov (celkov├Ż po─Źet bude 804) usporiadan├Żch do jednotliv├Żch blokov, ktor├ę uprostred roviny p├║taj├║ pozornos┼ą svojimi modr├Żmi dverami, oknami a ─Źerven├Żmi strechami. Tosin Oshinowo vyberala farebn├║ sch├ęmu pod─ża n├ívrhov ─żud├ş z komunity, ktor├ş chceli modernej┼íie obytn├ę budovy s hnedou ÔÇ×zemitouÔÇť fas├ídou.

Zdroj: Oshinowo studio

Pestrofarebnos┼ą dediny v├Żrazne dop─║┼ła ┼żlto-zelen├Ż pavil├│n, ktor├Ż sp├íja centr├ílne budovy. Rebrovan├Ż pavil├│n sl├║┼żi nielen ako kryt├í tr┼żnica, ale ako miesto kde sa obyvatelia komunity m├┤┼żu schova┼ą pred prudk├Żm slnkom a tr├ívi┼ą tu ─Źas s ostatn├Żmi ─żu─Ćmi.

ÔÇ×Koncept hlavn├ęho pl├ínu je zalo┼żen├Ż na radi├ílnom usporiadan├ş so spolo─Źn├Żmi zariadeniami, ako je ┼íkola, klinika a trhovisko v centre s ─żahk├Żm pr├şstupom pre v┼íetk├Żch obyvate─żov, ktor├Żch domy obklopuj├║ zariadenia,ÔÇť povedala Tosin Oshinowo.

Nielen vonkaj┼íok budov je farebn├Ż ako obr├ízok. Interi├ęr miestnej ┼íkoly doslova prekvit├í farbami a prvkami kult├║ry Ngarannam. Je to kv├┤li tomu, aby priestor, kde sa vzdel├ívaj├║ ┼żiaci p├┤sobil atrakt├şvne a podporoval ich tak k v├Ą─Ź┼íej aktivite.

Zdroj: Oshinowo studio

Stretni Tosin Oshinowo v Bratislave

Architektka Tosin Oshinowo zav├şta 8. j├║na 2024 do Bratislavy, kde bude sp├şkrom na udalosti How To End Things od ByDesign. N├ízov je vskutku tematick├Ż, preto┼że toto bude 10. a z├írove┼ł posledn├Ż ro─Źn├şk ByDesign konferencie.

L├şstok na konferenciu ┼ąa vyjde 499 EUR. V├íha┼í ─Źi ├şs┼ą? Dlho sa nerozhoduj, preto┼że l├şstky zmizn├║ ve─żmi r├Żchlo. Konferencia bola po─Źas 10 rokov zaka┼żd├Żm vypredan├í.┬á





Priestory Divadla P. O. Hviezdoslava priv├ştaj├║ mnoho zahrani─Źn├Żch host├ş z r├┤znych kreat├şvnych odvetv├ş. Okrem Tosin Oshinowo si m├┤┼że┼í vypo─Źu┼ą sp├şkrov ako:

Morag Myerscough ÔÇô britsk├í umelky┼ła, ktorej farebn├ę in┼ítal├ície vo verejn├Żch priestoroch prep├íjaj├║ r├┤zne komunity. Jej diela boli vystaven├ę aj na festivale Coachella.

Stefan Sagmeister ÔÇô renomovan├Ż s├║─Źasn├Ż grafick├Ż dizajn├ęr, typograf a umelec dizajn├ęr a umelec. Jeho provokat├şvne n├ívrhy nanovo definovali postavenie grafick├Żch dizajn├ęrov.

Liza Enebeis ÔÇô kreat├şvna riadite─żka a parterka legend├írneho branding ┼át├║dia Dumbar/DEPT┬«. V portf├│liu maj├║ klientov ako MTV, Instagram, Adidas alebo Utah Jazz.

Br├íulio Amado ÔÇô grafick├Ż dizajn├ęr a ilustr├ítor z Portugalska, ktor├Ż moment├ílne ┼żije v New Yorku. Spolupracuje s umelcami ako Beck, Frank Ocean, R├│is├şn Murphy a Robyn.

Alice Rawsthorn ÔÇô uzn├ívan├í kriti─Źka dizajnu a autorka v├Żznamn├Żch kn├şh ako Design as an Attitude a Design Emergency.

Peter Bi─żak ÔÇô slovensk├Ż multidisciplin├írny dizajn├ęr p├┤sobiaci v Holandsku. Zakladate─żom spolo─Źnosti Typotheque, ktor├í sa ┼ípecializuje na dizajn p├şsma, typografiu a branding.┬á

Mike Reed ÔÇô copywriter a zakladate─ż agent├║ry Reed Words ┼ípecializuj├║cej sa na jazyk a copywriting pre zna─Źky ako napr Formula 1, Heinz alebo Bang & Olufsen.

Diana Kasay ÔÇô CEO Readymag, dizajnov├Ż n├ístroj, ktor├Ż pom├íha vytv├íra┼ą webov├ę str├ínky. K reprezentovaniu portf├│li├í a online prezent├ície bez k├│dovania sa prid├í ved├║ca marketingu Alya Datii.

Joe Macleod ÔÇô dizajn├ęr a autor kn├şh Ends & Endineering, rad├ş a u─Ź├ş popredn├ę spolo─Źnosti, ako pl├ínova┼ą a navrhova┼ą konce.



Konferencia je pre ka┼żd├ęho, kto pracuje alebo podnik├í v kreat├şvnom priemysle v oblasti komunik├ície, dizajnu, reklamy, fotografie, architekt├║ry, umenia a m├ędi├ş.Priestory Divadla P. O. Hviezdoslava priv├ştaj├║ mnoho zahrani─Źn├Żch host├ş z r├┤znych kreat├şvnych odvetv├ş. Okrem Tosin Oshinowo si m├┤┼że┼í vypo─Źu┼ą sp├şkrov ako:

Nezabudni, ┼że teraz m├í┼í posledn├║ ┼íancu sa z├║─Źastni┼ą konferenice, kde z├şska┼í jedine─Źn├║ d├ívku┬áin┼ípir├ície od svetovo uzn├ívan├Żch a ├║spe┼ín├Żch ─żud├ş.