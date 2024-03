Shopaholic Nicol rodila tri dni: Bez partnera by som to nedala

Narodil sa nám v nedeľu po náročnom trojdennom pôrode, napísala influencerka Nikola Čechová na Instagrame. Chlapček dostal meno Hugo.

„Konečne dnes môžem s tou najväčšou pokorou napísať, že sme obaja v poriadku, aj keď nás cesta domov zatiaľ bohužiaľ nečaká,“ napísala Shopaholic Nicol na sociálnej sieti.

Ukázala aj fotku priamo po pôrode, na ktorej syna hladká po hlavičke.

„Posledné týždne boli tie najťažšie v mojom živote a už sa nemôžem dočkať, až budeme všetci traja spolu doma a všetko to spolu doženieme a domojkáme.“

„Ale keď mi niečo toto obdobie ukázalo, tak to, že človek je silnejší, než si myslí, a že mám toho najlepšieho chlapa na svete, pretože bez neho by som to rozhodne psychicky ani fyzicky nedala,“ dodala Nikola.