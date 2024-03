Policajti ostali v šoku. Za volantom luxusného auta ťahajúceho ukradnutý karavan sedel len 11-ročný chlapec

Policajti ostali po odstavení podozrivého auta na britskej diaľnici zaskočení. Vozidlo ťahajúce ukradnutý karavan malo nezvyčajného vodiča – len 11-ročného chlapca, informuje The Guardian.

Muži zákona pre médiá uviedli, že dostali hlásenie o kradnutom obytnom prívese z miestnej dovolenkovej lokality. Volajúci taktiež spomenul, že karavan ťahá čierne auto značky BMW. Neskôr sa im podarilo vozidlo vystopovať a zastaviť. „Nič nás nepripravilo na to, že sme za volantom našli školáka,“ povedal hovorca miestnej polície.

K incidentu sa vyjadril aj seržant. „Aj po viac ako 23 rokoch služby sa stretávate s vecami, ktoré ťažko chápete. Ako včera, keď skvelý rýchly zásah tímu identifikoval nedávno ukradnutý karavan, ktorý ťahalo vozidlo s falošnými poznávacími značkami, no potom zistili, že vodič má iba 11 rokov!“ napísal na sociálnej sieti.

Even after over 23 years service, you come across things that you struggle to comprehend. Like yesterday when some great fast track work from the team identified a recently stolen caravan being towed by a vehicle on false plates, but then to find the driver was only 11 years old! pic.twitter.com/zh22DzrJoA