Bývalá striptérka sa vyhráža princovi Harrymu, že zverejní jeho nahé fotky. Chce ich pridať na Onlyfans

Princa Harryho opäť dohnala bujará párty z roku 2012, z ktorej už pred 12 rokmi unikli jeho nahé fotky.

Bývalá striptérka Carrie Royale z Veľkej Británie sa v rozhovore pre The Sun rozrozprávala o legendárnej párty vo Vegas z roku 2012, na ktorej sa búrlivo zabával vtedy 27-ročný princ Harry. V rozhovore povedala, že plánuje zverejniť jeho nahé fotky na platforme Onlyfans.

Žena tvrdí, že fotky vznikli vo Wynn hoteli, kde si princ Harry pozval skupinu striptérok. V osudnú noc ju údajne pozvali do hotelovej izby, no nevedela, že ide o párty britského princa. Pridala sa k ostatným striptérkam a odfotila si pár fotiek. „Mala som proste šťastie, nemyslím si, že vedel, kto som bola a čo som urobila,“ dodala. Royale tvrdí aj to, že sa s Harrym pobozkali.

Exstriptérka sa chce princovi pomstiť

Z tohto večera už niektoré fotky v roku 2012 unikli, no päťdesiatnička Carrie Royale hovorí, že má ešte ďalšie, z ktorých bude verejnosť šokovaná. Harry už v minulosti túto bujarú párty oľutoval a povedal, že keď prvé fotky unikli, bolo to preňho ťažké obdobie.

Carrie totiž hnevá, že ju princ vynechal zo svojej knihy Spare a k mnohým veciam z osudnej noci sa nepriznal. V Harryho memoároch sa píše, ako ho jeho brat a následník trónu princ William pri hádke údajne zvalil na zem, ako prišiel o panictvo, bral drogy alebo zabil 25 ľudí počas vojenskej služby v Afganistane.

„Som prekvapená, že si pamätá mená všetkých, bol celkom opitý, ale mohol hovoriť aj o nejakých ďalších veciach, ktoré sa medzi nami stali, túto časť úplne vynechal,“ hovorí na margo princovej knihy.

Princ Harry s manželkou Meghan. Zdroj: Wikimedia Commons

Odkedy je Harry s Meghan, je nudný

„Harry bol bláznivý, miloval zábavu a bol spontánny. Čo sa s ním stalo?“ narážala pritom na jeho vzťah s bývalou herečkou Meghan Markle. „Myslím si, že Meghan z neho vycicala život. Je nudný a ona doma určite nosí nohavice,“ dodala pre The Sun.

V rozhovore vtipkovala: „Keď chce vidieť svojho manžela v jeho zlatých časoch, mala by začať odoberať môj Onlyfans. Dám vám vedieť, keď začne,“ povedala. Hovorca Onlyfansu sa pre The Sun vyjadril, že striptérka bude potrebovať od Harryho povolenie na zdieľanie jeho intímnych fotografií na platforme.