Moderátorka Becca si dala zmraziť vajíčka. Kupujem si čas, hovorí v emotívnom odkaze budúcemu partnerovi

Moderátorka Katarína „Becca“ Balážiová, známa z rádia Europa 2, sa v živote rozhodla pre zásadný krok, dala si zamraziť vajíčka. „Kupujem si čas, nechcem sa usadiť len tak s hocikým,“ napísala na Instagrame.

Odkaz budúcemu manželovi

Veľké rozhodnutie opísala s humorom sebe vlastným. „Note to future husband: robím to pre nás a naše deti (toto znie dosť crazy, I know), we are going to be parents!“ Odkázala svojmu budúcemu manželovi, s ktorým by si raz určite chcela založiť rodinu.

„A bol by si na mňa extrémne hrdý, všetko som to zvládla sama, aj keď viem, že by si tu bol rád so mnou. Určite by si ma čakal na klinike s obrovskou kyticou mojich obľúbených kvetov. Možno to ani nebudeme potrebovať, ale chcela som sa poistiť,“ napísala v odkaze.

Moderátorka sa rozhodla vziať osud do vlastných rúk a získať tak čas, aby si na toho pravého partnera mohla počkať a zároveň sa nepripravila o možnosť stať sa mamou. „Pre mňa to má byť partner in crime a aj človek do dažďa,“ zdôraznila na Instagrame.

„Inak najlepšie rozhodnutie a investícia, akú môže žena urobiť ešte vo veku, keď má vajíčka vitálne, plodné a zdravé. Tie totiž vekom strácajú tieto kvality. Nikdy neviete, kedy sa zídu. O niekoľko rokov vám pomôžu a vy si budete ďakovať a otvárať šampanské za tento skvelý krok, ktorý ste urobili, a aj preto, že nebudete musieť hľadať inú darkyňu vajíčok, ak by tie vaše vajíčka už stratili schopnosti,“ priblížila.

V komentári ochotne odpovedala aj na otázku, koľko ju zákrok stál. „Cena na tejto klinike bola niečo okolo 1200 eur plus lieky v hodnote asi 350 eur,“ spresnila a dodala, že si musí platiť aj tzv. ročný nájom za to, že jej klinika bude vajíčka opatrovať.

Alternatívne formy otehotnenia sú v našej spoločnosti stále veľké tabu. Becca chcela týmto spôsobom urobiť osvetu a fanúšikov zároveň vyzvala, aby sa jej neváhali opýtať otázky, ak ich čokoľvek o tejto téme zaujíma. Zároveň uviedla, že za odkladaním založenia rodiny nemusia byť iba kariérne výzvy.

„Zistila som, že ani ľudia v mojom okolí nie sú moc informovaní, o čo ide, lebo sa ma mnohí pýtali, či na toto nemám ešte čas. Odpoveďou je: nemám,“ uzavrela a fanúšikom sľúbila, že sa o svojom rozhodnutí v budúcnosti povie viac.