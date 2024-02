Miluješ drsný, cynický a čierny humor? Týchto 10 instagramových profilov musíš sledovať

Od smiechu sa budeš váľať po zemi.

Máš rád uletený, nekorektný, drsný, cynický a čierny humor? Ak áno, dnes ťa potešíme. Ak nie, zoznam účtov, ktoré nájdeš nižšie, ti možno až taký vtipný nebude pripadať. Nuž, ako sa vraví, sto ľudí, sto chutí. Držme sa však prvej možnosti.

Vybrali sme pre teba netradičné profily na Instagrame, ktoré však musíš spoznať. Poburujú, rozdeľujú, no nakoniec ti aj tak vyčaria diabolský úsmev na tvári bez ohľadu na to, či sa potom budeš cítiť previnilo alebo nie. Sú posmešné, ostré a balansujú na hrane.

Teš sa na nápadité memečká, šialené videá či provokatívne umelecké diela. Ver nám, že si predsa len prídeš na svoje. Ak ťa baví náš lifestylový obsah – rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi, reportáže z miest, kde sa každý nedostane, alebo rôzne profily osobností, podpor nás a staň sa členom klubu Refresher+.

Zdroj: Instagram/sirjoancornella

Pády zo schodov, vývratky, rozbité fľaše, vyvrtnuté členky, modriny, ale aj nečakané vášnivé vzplanutia... Alkohol, či už chceme, alebo nie, patrí k našim životom. Niekto ho má rád, niekto ešte radšej. Iní bez neho vôbec nevedia fungovať a potom robia poriadne hlúposti.

Práve takíto jedinci sú hlavnými hrdinami profilu Drunk People Doing Thing. Obsahuje viac než päťtisíc fotiek a videí, sleduje ho takmer dvanásť miliónov ľudí. Ak už máš niečo „odpité“, s nešťastníkmi v príspevkoch sa veľmi rýchlo stotožníš.

Vôbec by nás však neprekvapilo, keby sa za monitormi a obrazovkami najviac škerili abstinenti. V prípade, že ťa tento profil zaujal, skús aj tieto – America's Got No Talent a Morons Doing Things.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Drunk People Doing Things (@drunkpeopledoingthings)

Škodoradosť – najlepšia radosť. Kids Getting Hurt je tak trocha skrytou reklamou na kondómy. Deti sú radosti, ale aj starosti. Ak už máš vlastnú ratolesť, asi vieš, že čo i len sekunda nepozornosti môže spôsobiť hotovú katastrofu plnú hlasného kriku a nezastaviteľného plaču.

Na tomto profile s takmer siedmimi miliónmi sledovateľov nájdeš rôzne typy rodičov. Vyľakaných, flegmatických aj takých, ktorí svojich potomkov rozhodne nešetria a s kamerou v ruke sa im pokojne vysmejú do tváre práve vtedy, keď plačú.

Zdá sa ti to kruté? Jeden by povedal, že ich aspoň naučia hneď od mala, aký vie byť život nemilosrdný a tvrdý. Ako sa vraví, čo sa naučíš za mlada, v dospelosti akoby si našiel. A netvár sa, videli sme, ako aj tebe trhlo kútikmi úst.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Kids Getting Hurt (@kidsgettinghurt)

„Skutočné správy od skutočných expriateľov/expriateliek,“ píše sa v opise tohto profilu, ktorý sleduje až 2,1 milióna zvedavcov. Čo si budeme hovoriť? Asi každý z nás už niekedy napísal správu bývalej frajerke/frajerovi a na druhý deň to oľutoval. Máme iba šťastie, že screenshoty našich správ neskončili na tejto stránke, kde je viac ako tritisíc príspevkov. Nájdeš tu skutočné klenoty. Z niektorých odpovedí vybuchneš do smiechu, pri iných ti padne sánka.