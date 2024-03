Hodinky za 50 000 eur, ale aj obyčajné oblečenie do fitka. Toto je TOP 11 outfitov známych Sloveniek a Češiek

Ktorý najlepší ženský outfit za posledný mesiac si získa tvoju priazeň?

Zatiaľ čo pre väčšinu módnych nadšencov je obliekanie len hobby, pre ženy v dnešnom článku ide o prácu na plný úväzok a priamoúmerné tomu sú aj kombinácie, ktoré skúšajú.

Slovenky a Češky nie sú konzervatívne, ale rady skúšajú nové veci a objavujú trendy, ktorými sa môžeš inšpirovať aj ty. Počas predošlého mesiaca ukázali množstvo fresh nápadov, nižšie sme preto vybrali TOP 11 outfitov v podaní influenceriek ako Petra Macková, Andy Csinger či Alexandra Sedláčková, ale tiež od návrhárky Ivany Mentlovej alebo modelky Eriky Palkovičovej.

Pohodlne sa usaď a vychutnaj si minimalistické siluety v škandinávskej estetike, ale aj športový look vhodný do gymu.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, celebritných outfitoch, teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Ivana Mentlová – @ivanamentlova

Zoznam otvárame Ivanou Mentlovou, ktorá nás aj vo februári presvedčila o tom, že patrí medzi najštýlovejšie Češky. Návrhárka, ktorej kúsky nosia známe zahraničné influencerky, si tentokrát získala našu pozornosť vďaka luxusnému mestskému outfitu.

Zladila predĺženú koženú bundu z vlastného ateliéru s tmavohnedými nohavicami vo voľnom strihu značky La Collection, trendy podlhovastou kabelkou z dielní módneho domu ALAÏA a obrovskými slnečnými okuliarmi z debutovej kolekcie Phoebe Philo.

Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Zorka Hejdová – @zorkahejdova

Chválou nebudeme rozhodne šetriť ani pri Zorke Hejdovej, keď v uliciach Prahy predviedla cool outfit s výraznou vrchnou vrstvou, ktorá je dielom vyššie spomínanej návrhárky Ivany Mentlovej.

Moderátorka známeho rádia či šou Love Island doplnila luxusnú kožušinu o tmavomodré džínsy v rovnom strihu s koženým opaskom, semišové čižmy na podpätkoch od značky Gianvito Rossi a ikonicku kabelku Gucci Jackie 1961 v bielej koži so zlatými prvkami, ktorá stojí približne 2 500 eur.

Zdroj: Instagram/@zorkahejdova

Alexandra Sedláčková – @alexsedlackova

Alexandra Sedláčková je súčasťou takmer každého výberu outfitov v posledných rokoch. Vo februári ukázala viacero zaujímavých outfitov, spomedzi ktorých sme vybrali tento.

Sympatická plavovláska má na fotografii oblečený béžový trenčkot, svetlé nohavice s vysokým pásom, tenký kardigán, aktovkovú kabelku s monogramom a masívne slnečné okuliare, ktoré dodali sofistikovanej kombinácii punc drzosti.

Zdroj: Instagram/@alexsedlackova

Zuzana Nováková Stráská – @zuzanastraska

Ak je reč o Češkách, ktoré majú vycibrený vkus, potom nemôžeme vynechať ani Zuzanu Novákovú Stráskú. Bývalá modelka, v súčasnosti kreatívna konzultantka pre magazín Top Fashion a tvorkyňa módneho obsahu, je už roky verná minimalistickej škandinávskej estetike a v tomto duchu sa nesie aj outfit nižšie.

Zuzana má oblečený svetlohnedý trenčkot od značky Lindex, čierne zvonové nohavice, cool tenisky Adidas Originals Samba x Wales Bonner a luxusnú koženú kabelku Miu Miu Wander za 2 000 eur.

Zdroj: Instagram/@zuzanastraska

Viktória Ortner – @viki.ortner

Ako na dokonalý mestský outfit v chladnom počasí ti ukáže aj modelka Viktória Ortner, ktorá si užívala krásy Paríža v tomto štýlovom looku ako vystrihnutom z magazínu.

Štíhla tmavovláska zladila maxi dlhý kabát z poslednej kolekcie H&M Studio s bielou hodvábnou košeľou zo Zary, tmavými džínsami Saint Laurent s opaskom Bottega Veneta a teniskami Adidas Originals Samba, ktoré aj tento rok uvidíš v uliciach každý deň hneď niekoľkokrát. Ako doplnky zvolila Viktória jemné zlaté šperky a malú koženú kabelku Chanel. Cena celého vzhľadu je radovo niekoľko tisíc eur.

Zdroj: Instagram/@viki.ortner

Maria Dušička – @maria.dusicka

Medzi stálice v našich výberoch najlepších outfitov patrí aj Maria Dušička. Oceňujeme, že populárna influencerka kombinuje svoje outfity v znamení hesla: „menej je viac“, keďže táto estetika je nám blízka.

Na fotografii nižšie má Maria oblečený dlhý čierny kabát od newyorskej značky The Frankie Shop, pod ktorým má čierny rolák a zvonové džínsy s vyšúchaným vzhľadom. Ako obuv zvolila čižmy na podpätkoch, ale highlightom celého outfitu sú hodinky Audemars Piguet (AP) na kožených rukaviciach, ktorých cena sa pohybuje v hodnote približne 50-tisíc eur.

Všetko spolu funguje na jednotku s hviezdičkou a pokojne sa môžeš inšpirovať pri najbližšej príležitosti zaujať v uliciach. Zvládneš to aj s cenovo dostupnejším modelom hodiniek.

Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Barbora Franeková – @barborafranekova

Riaditeľka magazínu Top Fashion ide perfektným príkladom svojim čitateľkám. Na fotografii nižšie zladila sivý pletený kardigán so základným bielym tričkom, širokými nohavicami a legendárnymi teniskami New Balance 550. Čerešničkou sú cool slnečné okuliare.

Zdroj: Instagram/@barborafranekova

Petra Macková – @pepamack

Slovenka Petra Macková je celosvetovo uznávaná módna influencerka, ktorá sedí v prvých radoch na prehliadkach nových kolekcií módnych domov, a vďačí za to svojmu jedinečnému minimalistickému štýlu.

Dôkazom je fotografia nižšie, na ktorej má štíhla tmavovláska oblečené produkty z kolekcie jar/leto 2024 od Fendi a vyzerá božsky. Predĺžené sako v sivej farbe doplnila o svetlomodré tričko, oblekové šortky v širokom strihu a elegantnú koženú kabelku v hnedo-čiernej schéme. Čerešničkou na celom looku je vizáž vrátane vlasov učesaných dozadu.

Zdroj: Instagram/@pepamack

Andy Csinger – @andicsinger

Jednou z najsledovanejších Sloveniek na Instagrame je aj Andy Csinger, ktorá si vo februári užila dovolenku na exotickom Bali, odkiaľ sa s nami podelila o niekoľko fresh letných outfitov.

Vybrali sme siluetu, ktorej dominuje korzet s maxi dlhou sukňou v sivej farbe s jemnými prúžkami od značky Mint Velvet. Sofistikované kúsky následne zladila s priehľadnými lodičkami so zdobením, dovolenkovým príveskom na krku a kontrastnými slnečnými okuliarmi od Miu Miu.

Zdroj: Instagram/@andicsinger

Karolína Chomisteková – @karolinachomistek

Ďalší zaujímavý a originálny outfit ukázala vo februári aj Karolína Chomisteková. Modelka si užíva slnečné Miami plnými dúškami a okrem oddychu a športu, stíha aj pracovné aktivity.

V rámci spolupráce so značkou Selezza London zakomponovala do svojho looku extravagantnú vrchnú vrstvu v bielej farbe, pod ktorú si obliekla klasický čierny sveter a nohavice. Siluetu doplnila o šperky a luxusnú kabelku s logom Chanel, ktorá bola sladkou bodkou.

Zdroj: Instagram/@karolinachomistek

Erika Palkovičová – @eripalko

Bodku za februárovým výberom dáva slovenská modelka Erika Palkovičová, a to v outfite, na aký nie sme pri nej úplne zvyknutí, ale o to viac nás baví.

Vysoká plavovláska, ktorá väčšinu roka žije s priateľom v New Yorku, nám tentokrát ukázala, ako chodí oblečená do gymu a musíme povedať, že vyzeral skvelo. Krátky vrchný diel Nike doplnila o športové nohavice od rovnakej značky, vysokú obuv a ruksak. Išla by si takto von a odfotila sa na Instagram?