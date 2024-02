Yzomandias, Nik Tendo či TK27. Ktorý český raper má najlepší módny vkus?

Outfity, šperky či doplnky za tisíce eur nie sú pre českú rapovú elitu žiadnou veličinou.

Rap a móda je známe spojenie, ktoré dokonale definuje najpočúvanejší hudobný žáner v posledných rokoch. Výnimkou nie je ani Česká republika, kde valcujú scénu interpreti ako Yzomandias, Nik Tendo, Calin, Viktor Sheen, Smack či Ektor. Samostatnou jednotkou je producent NobodyListen.

Väčšinu rapových interpretov nespája len láska k žánru, ale tiež záujem o obliekanie a doplnky, za ktoré míňajú tisíce. Ak hľadáš módnu inšpiráciu, možno niečo nájdeš v dnešnom článku. Toto je 6 českých raperov, ktorí majú vkus a bavia nás ich outfity.

Nezabudni si prečítať aj článok, v ktorom sme vybrali 5 najlepšie oblečených slovenských raperov. Nájdeš medzi nimi Dalyba či Rytmusa.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, novinkách, outfitoch, teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Yzomandias

Dlhú dobu najrelevantnejší interpret v Českej republike, ktorý má náš obrovský celoživotný obdiv vďaka svojmu obrovskému prínosu pre rapovú kultúru. Yzomandias je ikona tohto žánru, ktorá otvorila dvere všetkým ďalším raperom z novej vlny, a to ako hudobne aj štýlovo.

Štýl čoskoro 33-ročného rapera s civilným menom Jakub Vlček rástol priamoúmerne s jeho úspešnou hudobnou kariérou, pričom vždy sa odlišoval od ostatných kolegov zo scény, a to účesom aj obliekaním.

Zdroj: Instagram/@yzomandias

Od streetwearu, keď nosil tričká s logom BBC (Billionaire Boys Club), mikiny A Bathing Ape či Supreme a tenisky Vans, sa v priebehu rokov dostal až k dizajnérskym kúskom z dielní módnych domov. V súčasnosti vyvažuje svoje outfity aj o custom návrhy a v neposlednom rade o drahé šperky vrátane grilov na zuby a hodiniek. Medzi Yzove obľúbené značky patrí Balenciaga, Gallery Dept., Christian Dior, Gucci či Goyard. A samozrejme aj vlastný merch.

Ako konečné zhrnutie musíme vyzdvihnuť kvalitu fotografií a celkový koncept Instagramu, aký zvolil Yzomandias a vlastne celý label Milion Plus. Minimálne kvôli tomuto dôvodu sa oplatí sledovať jeho účet, a to aj v prípade, že nie si fanúšik rapovej tvorby.

Zdroj: Instagram/@milionplus

Zdroj: Instagram/@milionplus

Nik Tendo

Label Milion Plus má v našom zozname dvojnásobné zastúpenie. Yzomandiasa dopĺňa kolega Nik Tendo. 30-ročný rodák z Pardubic má na svojom konte množstvo úspešných skladieb aj albumov a za pomerne krátky čas sa zaradil medzi najväčšie hviezdy rapovej scény.

Raper s charakteristickým hlasom a perfektnými flowmi má v malíčku aj módu, keď predvádza jeden brilantný outfit za druhým, no zároveň nekopíruje svojho „brata“ Yza a vytvára si svoj vlastný originálny štýl.

Zdroj: Instagram/@goldcigo

Nik Tendo začínal rovnako ako väčšina raperov v modeloch, ktoré vychádzali zo streetwearovej estetiky a jeho outfity boli plné nadrozmerných mikín, tričiek s výraznými grafickými motívmi a známych siluet tenisiek. Postupne našiel vlastný štýl a dnes ho považujeme za jedného z najštýlovejších mužov v šoubiznise.

S ľahkosťou strieda teplákové súpravy Balenciaga za dlhé kožené kabáty s futuristickými slnečnými okuliarmi a drahými šperkami či klasické široké rifle s bielym tielkom a retro basketbalovými teniskami Air Jordan. Presne takto sa to robí, ak chceš udávať nové trendy.

Zdroj: Instagram/@milionplus

Zdroj: Instagram/@milionplus

NobodyListen

Áno, NobodyListen nie je raper, ale k tomuto žánru má nesmierne blízko. Jakub Strach je pre nás obrovskou inšpiráciou už viac ako dekádu, a to nielen v rámci hudby, keďže spolupracuje s elitou domácej rapovej scény a tvorí audio-vizuálne eventy Addict, ale aj v rámci módy. Kultúru posúva v rôznych smeroch už cez dekádu, pričom vďaka svojmu nadhľadu a perfektnému citu pre správne kombinácie a detaily ho považujeme za popkultúrnu ikonu.

Zdroj: Instagram/@nobodylisten

Jakubov módny vkus sa v priebehu posledných rokov výrazne formoval a môže byť inšpiráciou pre každého muža. Úspešný producent často strieda a mixuje streetwear s high fashion z módnych domov (dlhodobo spolupracoval s Dior), ale blízka mu je tiež domáca tvorba v podobe kúskov od značiek ODIVI či Jan Černý, s ktorými vytvoril aj niekoľko jedinečných návrhov.

Okrem toho rád experimentuje , tvarmi, líniami, materiálmi aj kúskami (ako napríklad sukne), ktoré nie sú úplne typické pre mužskú módu, ale čestvý tridsiatnik ich nosí s maximálnou ľahkosťou. Spomedzi všetkých spomenieme obuv Maison Margiela Tabi, ktorú Jakub miluje.

Umelec vo svojom šatníku ukrýva množstvo cenných modelov oblečenia a doplnkov s logom Balenciaga, Christian Dior, Bottega Veneta, Maison Margiela alebo Prada, ktoré by sme s radosťou privítali vo svojej zbierke.

Zdroj: Instagram/@nobodylisten

Zdroj: Instagram/@nobodylisten

Paulie Garand

Aby nebol celý článok len o raperoch, respektíve interpretoch, ktorí vo svojich outfitoch kombinujú prvky high fashion a streetwearu, do zoznamu sme pridali Paulieho Garanda. Rodák z Liberca ide tak trochu proti prúdu a svojmu štýlu, ktorý vychádza najmä zo skateboardovej estetiky a alternatívneho punku, je verný od začiatku kariéry.

Harant ani nemá dôvod čokoľvek meniť alebo prispôsobovať trendom, keďže tento štýl mu dokonale sedí a jeho pre neho charakteristický.

Zdroj: Instagram/@pauliegarand

Je veľkým fanúšikom tenisiek Vans a vo svojej zbierke ukrýva množstvo vyhotovení modelov Old Skool, Slip-On Classic či Authentic. Ikonické siluety kombinuje s klasickými džínsami, respektíve pohodlnými chinos nohavicami, varsity bundami, ale tiež mikinami s výraznými motívmi a výšivkami. Ako môžeš vidieť nižšie, cudzie mu nie sú ani ikonické topánky Dr. Martens.

Medzi raperove obľúbené značky patria napríklad Carhartt WIP, Obey, Palace Skateboards, Supreme, Adidas Originals, The North Face, Vans a, samozrejme, vlastný merch. Inšpiruješ sa štýlom Paulieho Garanda?

Zdroj: Instagram/@pauliegarand

Zdroj: Instagram/@pauliegarand

TK27

Nie je futbalista ako futbalista, o čom nás pravidelne presviedča Tomáš Kučera a.k.a. TK27, ktorý popri profesionálnej kariére prvoligového hráča rozbehol rapovú kariéru a jeho outfity ani zďaleka nie sú také ako pri väčšine futbalistov.

32-ročný umelec a člen skupiny 58G odohral v českej ligovej súťaži 250 zápasov, v ktorých strelil 15 gólov, a rovnako dobre mu to ide aj v štúdiu a na pódiu. TK27 nenosí nevkusne skombinované overhyped kúsky, ale veľmi umne kombinuje vintage modely s high fashion, streetwearom a športovou estetikou, ktorá mu je stále veľmi blízka.

Zdroj: Instagram/@kuceratomas27

Ak by sme mali definovať Kučerov štýl, prirovnali by sme ho k interpretom z Veľkej Británie, a to v najlepšom slova zmysle. Spoluautor skladieb ako Všude kam dem, BBC 1xtra, Houston alebo Top Boy, je známy svojou láskou k produktom značiek Stone Island a C.P. Company, ktoré majú podobnú estetiku.

Športové línie páperových búnd, anorakov, voľných nohavíc, kukiel či iných pokrývok hlavy najčastejšie kombinuje s modelmi tenisiek Nike a luxusnými doplnkami v podobe slnečných okuliarov, šperkov alebo automatických hodiniek Rolex. Samozrejmosťou sú retro futbalové dresy.

V neposlednom čase nás viackrát prekvapil v sofistikovaných a elegantných dizajnoch, ako napríklad vo vlnenom svetri od značky Jacquemus, v pletenom polokošeli či čiernych zvonových nohaviciach a dlhom koženom kabáte. V tomto štýle môže pokračovať, vyzerá v ňom veľmi dobre.

Zdroj: Instagram/@kuceratomas27

Zdroj: Instagram/@kuceratomas27

Ektor

Záver článku si pre seba uchmatol raper, ktorý plánuje 25. októbra 2024 vypredať O2 arenu a ukázať celej domácej scéne, ako má vyzerať perfektná rapová šou pred viac ako 15-tisíc divákmi.

Ektor nepatril vždy medzi interpretov, ktorí riešili svoje outfity a značky, čo nemyslíme v zlom. 38-ročná hviezda nosila väčšinou klasické džínsy, basic tričká a mikiny s teniskami Air Jordan, ale v posledných približne dvoch rokov našiel Marko záľubu v high fashion a my nemáme výhrady. Obzvlášť, ak bude pokračovať v tomto jednoduchom, ale fresh štýle.

Zdroj: Instagram/@realektor

Skúsený interpret, ktorý má na svojom konte množstvo miliónových hitov, pravdepodobne nikdy nebude s módou experimentovať ako členovia Milion Plus či TK27, ale perfektne sa našiel v estetike, ktorú na Slovensku reprezentuje Rytmus.

Bavia nás jeho kreácie z posledných videoklipov (King Kong a Bars), keď vytiahol napríklad letnú súpravu košele a šortiek s logom parížskeho ateliéru Casablanca, páperovú bundu Moncler, vatovanú vestu z dielní módneho domu Prada alebo tenisky Louis Vuitton Trainer.

Pristane to Ektorovi viac v high fashion ako v športových súpravach Nike, džínsoch a základných modeloch Air Jordan? Už teraz sme zvedaví na to, v akých outfitoch vybehne Ektor na stage v O2 arene. Určite budeme pri tom.

Zdroj: Instagram/@realektor

Zdroj: Instagram/@realektor, Thomas Habr

S/O si zaslúžia aj ďalší známi interpreti, ktorí sa nezmestili do nášho najužšieho zoznamu, a to Ca$hanova Bulhar, Smack, alebo v posledných mesiacoch aj Viktor Sheen. Určite im daj svoj follow na Instagrame alebo TikToku.