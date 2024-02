Vyskúšala som metódu skorého vstávania, ktorú praktizujú miliardári. Sľúbila, že mi zmení život. Ako to dopadlo?

Každý deň som vstávala o 5. ráno. Revolučnú metódu skorého vstávania využívajú najúspešnejší ľudia sveta. Koľko som vydržala a aké to má benefity?

Skoré vstávanie mi nikdy nevadilo. Nemala som problém vstávať aj o piatej ráno (a počas skúškového aj o štvrtej či tretej). Považujem sa za ranné vtáča. Keď som však natrafila na článok CNBC, zistila som, že kecy o rannej produktivite vlastne nie sú len dohady, ale fakty. V texte totiž odznela veta: „Tí najúspešnejší ľudia vstávajú pred šiestou.“



Podobnú filozofiu som o pár rokov náhodne našla aj v knihe medzinárodne uznávaného experta na elitnú produktivitu a leadership Robina Sharmu, ktorý vyvinul revolučnú metódu ranného vstávania. Počas viac ako dvoch dekád ju aplikoval na svojich klientoch, medzi ktorými nájdeš členov kráľovských rodín, herecké a hudobné hviezdy či riaditeľov a manažérov najznámejších svetových spoločností a miliardárov. Menovitý zoznam je však prísne tajný.

Rozhodla som sa tak oficiálne vstúpiť do tzv. klubu ranostajov a vyskúšať metódu, ktorá sľubovala, že zmení môj život, budem šťastnejšia a produktívnejšia. Ako to dopadlo a koľko som vydržala, ti podrobne opíšem v článku. Poďme však pekne poporiadku.

Ranné vtáča, ktoré občas nestíha

Celkom otvorene to u mňa nebola vždy iba idylka. Rán, keď si dokončujem očnú linku v aute, zabudnem kľúče a laptop, vystriedam tisíc outfitov (len aby som sa vrátila k tomu prvému), kávu stihnem až v práci a bez raňajok, je požehnane.

Azda však nemusím zdôrazňovať, že ak presne takto začnem svoj deň, aj zvyšok sa nesie v znamení „nanič“.

To, čo som si za tie roky skorého vstávania potvrdila, je, že mať rannú rutinu, počas ktorej spravím niečo pre seba a ktorá ma baví, nezlepšuje len moju produktivitu počas dňa, ale aj náladu a „chuť do života“. Je celkom pravdepodobné, že ak ma stretneš v období, keď si tú svoju rannú rutinku idem a darí sa mi ju dodržať, vyzerám celkom „prehajpovane“.



Ale ak by si stretol moje druhé ja, presne to, ktoré opisujem vyššie, a v období rozhádzaného života, je celkom možné, že na teba pred prvou kávou ani neprehovorím.

Na svete sú vraj len dva typy ľudí. Tí, ktorí milujú rána, a tí, ktorí chcú nakopať tých, ktorí milujú rána.

Priznávam. Som oba. Nikto nie je dokonalý. Ale, samozrejme, svoje zorganizované „ja“ mám oveľa radšej.

Takto vstávajú bohatí

Výsledky, ktoré ranná rutina a skoré vstávanie prinesú, si zamilovali aj najúspešnejší ľudia sveta. V spomínanom článku od CNBC sa píše, že vstávanie pred šiestou je kľúčom k úspechu známych biznismenov, ľudí z médií, umeleckého sektora, ale aj športovcov.

Reportérka Abigail Johnson tak usúdila na základe výskumu Benjamina Spalla, autora knihy Moja ranná rutina: Ako úspešní ľudia začínajú každý deň inšpirovaní, ktorý vyspovedal stovky známych ľudí a zisťoval, ako vyzerá ich ranný režim.

Spall tvrdí, že tajomstvom úspechu je jednoducho „mať stabilnú rannú rutinu“. Ľudský mozog a telo majú totiž tendenciu pozitívne reagovať na pravidelné aktivity. Tie vedú k lepšej organizácii a efektivite počas dňa.

Apple CEO Tim Cook začína svoje ráno o 3.45 h, tvorca slávnych komiksov Dilbert Scott Adams zas vstáva o 15 minút neskôr. „Väčšinou som najšťastnejší, najmúdrejší, najkreatívnejší a najoptimistickejší medzi štvrtou a ôsmou hodinou ráno,“ hovorí.