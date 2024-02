Dcéra Heidi Klum odhalila akné, pre ktoré nevychádzala z domu. Teraz chce všetkým ukázať, že mať nedokonalosti je normálne

So svojou slávnou mamou sa Leni objavila na titulke Vogue, zažiarila v kampani pre Dior Beauty, ghd alebo Intimissimi. Leni Klum dievčatám napriek tomu pripomína, že mať akné je prirodzené.

Mladá úspešná modelka Leni Klum, dcéra ikony 90. rokov Heidi Klum, zverejnila fotky svojej tváre posiatej akné. Napriek tomu, že pózovala pre svetoznáme magazíny a značky, dievčatám chce týmto spôsobom ukázať, že mať nedokonalosti je úplne prirodzené.

So svojou slávnou mamou sa Leni objavila na titulke Vogue, zažiarila v kampani pre Dior Beauty, ghd alebo Intimissimi, pripomína portál Super.cz. Modelka teraz dokazuje, že hormonálne zmeny sa odrážajú na tele každého človeka a nevyhnú sa ani slávnym ľuďom s tučným kontom peňazí či so státisícami followerov na sociálnych sieťach.

Na profesionálnych fotkách Leni vyzerá bezchybne, no to, čo sa iným zdá ako nedosiahnuteľný ideál, v skutočnosti nemusí byť pravda. O svojom trápení s aknóznou pleťou prehovorila už pred pár rokmi.

Pre akné sa hanbila vyjsť na ulicu

„Uvedomila som si, panebože, to je normálne, každý si tým prechádza. Nie je zle, ak to máte. Je to niečo, čo môže mať každý, a nie je to vaša chyba, je to hormonálne,“ zverila sa pre magazín People.

Leni sa netajila ani tým, že sa pre akné hanbila vyjsť von. „Boli dni, keď som jednoducho chcela zostať doma a nechcela som odísť, kým sa moja pleť nevyčistí. Potom som si uvedomila, že takto nemôžem žiť. Nemôžem dovoliť, aby mi pupienky na tvári bránili vychádzať z domu,“ povedala.

Zdroj: @leniklum (Instagram)

Dievčatám chce zvýšiť sebavedomie

„Mnoho ľudí má akné a pôsobí to, ako by ho nemali, a potom to ľudia vidia na sociálnych sieťach a hovoria si: ‚Žiadne z týchto nádherných dievčat nemá akné.‘ Ale niektoré áno a nemyslím si, že je to zlé,“ dodala Leni, čím narážala na to, že dobrý mejkap a moderné technológie vedia značne ohýbať realitu.

Nie je to prvýkrát, čo sa o podobné zábery podelila s verejnosťou. „No makeup“ a „no filter“ fotku zverejnila aj pred rokmi a aknóznu pleť bez okolkov odhalila pred takmer dvoma miliónmi fanúšikov. „Zlá pokožka. Aj toto prejde,“ napísala vtedy k videu v príbehu.