Kanye West vydal prvý klip z očakávaného albumu Vultures. Rapuje v ňom jeho desaťročná dcéra North

Kanye West, známy aj pod umelecký menom Ye, na Instagrame zverejnil klip ku skladbe TALKING / ONCE AGAIN. Ide o prvý videoklip k očakávanému albumu Vultures, na ktorom sa spolupodieľal aj raper Ty Dolla Sign. Vo zverejnenom klipe účinkuje Westova dcéra North West.

„It’s your bestie, Miss, Miss Westie,“ rapuje vo videu desaťročná North West. Album Vultures by mal pozostávať z troch častí a prvá z nich by mala svetlo sveta uzrieť už koncom tohto týždňa. Vo videu TALKING / ONCE AGAIN sa objavuje aj Tyova dcéra Jailynn.

O réžiu klipu sa postarali Damiano a Fabio D’Innocenzo a video mal na starosti Matteo Cocco. Raperi Ye a Ty k vydaniu albumu v Chicagu organizujú vo štvrtok (8. februára) veľkolepú párty a pozvaným sľubujú „zážitok z počúvania“.

Kontroverzný Kanye West má za sebou niekoľko škandálov. Koncom januára si obliekol tričko s nórskym neonacistom z kapely Burzum, ktorý dostal za vraždu a vypaľovanie kostolov 21-ročný trest odňatia slobody.

Verejnosť pred pár týždňami pobúril aj svojím novým titánovým chrupom za takmer milión eur. V rámci svojho najnovšieho výstrelku si dal vytrhať všetky zuby a následne si ich dal nahradiť na mieru vyrobenými protézami za približne 850-tisíc dolárov, čo je v prepočte viac než 780-tisíc eur.