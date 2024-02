Režisér Guy Ritchie točí filmy rýchlejšie ako Jojka nové časti Paneláku. Za 4 roky vydal 4 akčné pecky a jeden seriál

Fanúšikovia Guya Ritchieho a jeho tvorby prežívajú krásne roky.

Guy Ritchie je legendárnym britským režisérom, ktorý nakrútil také pecky ako Zbaľ prachy a vypadni, Podfu(c)k či oba diely Sherlocka Holmesa. V posledných rokoch je nezastaviteľný a natáča jeden podarený film za druhým.

Výnimkou je akurát Operation Fortune, ale v tomto prípade ide o projekt, ktorý museli skrz vojnu na Ukrajine príbehovo zmeniť, pretočiť a niekoľkokrát odložiť, takže sa to dá pochopiť.

Okrem toho však od roku 2021 vydal ďalšie dva podarené akčné filmy The Covenant a Wrath of Man. V roku 2019 pritom vydal remake Aladina či The Gentlemen. Ritchie sa však zďaleka nezastavuje a už v apríli vyjde v kinách jeho ďalšia akčná pecka s názvom The Ministry Of Ungentlemanly Warfare.

Ešte predtým, konkrétne v marci, vyjde na Netflixe jeho seriál Gentleman, ktorý sa bude odohrávať v rovnakom svete ako jeho rovnomenný film. Postaral sa o tvorbu seriálu, pričom režíroval dve epizódy.

Ide o viac než obdivuhodný repertoár. Žiadny iný hollywoodsky režisér nenatáča takou kadenciou a v takej kvalite. Fanúšikovia jeho tvorby tak prežívajú veľmi šťastné obdobie. Ritchie pritom plánuje začať s natáčaním ďalšieho akčného filmu s názvom Fountain of Youth. Zahrajú si v ňom Natalie Portman (Thor: Love and Thunder), John Krasinski (Tiché miesto) a Domhnall Gleeson (Star Wars – generál Hux).

Aby toho nebolo málo, Ritchie zrejme počas písania tohto článku stihol natočiť ďalší akčný film. Nemá názov, no zahrali si v ňom Henry Cavill, Jake Gyllenhaal a Eiza González (Baby Driver). Vyjde zrejme ešte tento rok. V Hollywoode je bežné, že režiséri vydajú nové filmy raz za tri roky, prinajlepšom raz za dva roky. Ritchie za rovnaké obdobie vydá aj štyri celovečerné projekty.