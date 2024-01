Ryan Gosling sa neteší z nominácie na Oscara. Bez Barbie by nebol Ken, tvrdí

Filmový Ken napísal dlhé vyjadrenie o tom, prečo je jeho šťastie neúplné.

Ryan Gosling je nominovaný na cenu Akadémie za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. No tvrdí, že Barbie by bez herečky Margot Robbie a režisérky Grety Gerwig ani neexistovala, píše Daily Mail. Reaguje tak na to, že ani jedna z dám nominovaná nie je, čo mu je ľúto.

Margot Robbie a Ryan Gosling na premiére v Mexiku. Margot má šaty a náušnice od značky Balmain. Zdroj: Getty Images/Hector Vivas

„Som extrémne poctený, že som nominovaný po boku všetkých výnimočných umelcov, a možno to bude znieť divne, ale fakt som rád, že som nominovaný práve za plastovú bábiku Kena,“ píše Daily Mail.

Na ružovú stavila aj režisérka filmu Barbie Greta Gerwig. Zdroj: TASR (AP Photo/Chris Pizzello)

Celé vyjadrenie Ryana nájdete na portáli CNN.