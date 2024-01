Had zjedol deťom zajačika, ktorý bol ich domácim miláčikom. Matka sa bránila, že niečo žrať musí a dieťa mu dať nechce

„A to mu mám dať dieťa alebo čo? Myslíš, že had nemusí žrať? To má skapať hladom?“ bránila sa chovateľka plaza v novej sérii českej Zámeny manželiek pred novou ženou. Tá tvrdí, že keď prvýkrát prišla do rodiny, had už na chlpatom zvieratku hodoval.

Nová séria známej relácie Zámena manželiek v Česku odštartovala ďalšou kontroverznou epizódou. V najnovšom diele sa predstavila rázna Nikola a svojská Věra. Podľa portálu Extra.cz ťa táto časť udrží v napätí od začiatku do konca. Vo väčšine dielov býva najzaujímavejším momentom práve stretnutie medzi ôsmimi očami a ani tento nebol výnimkou. Nikola priznala, aký šok zažila, keď prišla do novej rodiny – Věra s manželom totiž chovajú hada. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by ho nekŕmili králikmi, ktoré sú domácimi miláčikmi ich detí. Chlpaté zvieratká mali klietku v detskej izbe a had terárium na chodbe. Náhradnej mamičke však tento priestor pripadal stiesnený: „Myslím si, že nemáte natoľko veľký byt, aby ste mohli chovať toľko zvierat," povedala Věre do očí. Králik ubližoval ostatným, tak ním nakŕmili hada Pokračovala a svojmu manželovi opísala horor, aký zažila pri kŕmení plaza: „Prišla som prvý deň a oni mi povedali, že dali králika hadovi. Vraj to bol Eliškin králik, samica, a vraj nejak ubližovala tomu samčekovi v klietke, tak ju normálne šupli tomu hadovi. Na jej skúsenosť však reagovala dotknutá Věra a okamžite sa začala brániť. „A čo mám robiť ako, to ti pripadá blbé? Myslíš, že had nemusí žrať? To má skapať hladom?" Mladšia Nikola jej pohotovo vysvetlila, čo konkrétne jej na situácii prekážalo: „Prepáč, ale zdá sa mi hlúpe mať králika v izbe, tá Eliška sa s ním v hrá a ty potom toho králika vezmeš a hodíš ho hadovi." Neodbytná Věra mala argument aj na toto: A to mu mám dať to dieťa alebo čo? Na základe jej správania počas celej epizódy ju na internete začalo kritizovať množstvo ľudí. Táto výmena však priniesla veľa nových hlášok, ktoré budú fanúšikovia veľkolepej relácie s radosťou citovať. Reality show Zámena manželiek vysiela česká TV Nova od roku 2005. Manželky dvoch rodín sa na desať dní vymenia. Na záver sa stretnú a zrekapitulujú si, čo zažili a ako vnímajú situáciu v danej rodine.