RECENZIA: Chlapec a volavka – posledné Mijazakiho sklamanie

Najnovší film Hajaa Mijazakiho rozhodne nie je pre každého.

Po nadšených zahraničných recenziách prišla studená sprcha. Najnovší film Hajaa Mijazakiho (či už bude posledný, alebo nakoniec nie) je trpkým sklamaním a rozhodne nejde o nič pre široké masy. Legendárny režisér taký film zrejme ani nezamýšľal a lokálny preklad filmu v znení Chlapec a volavka je síce lákavejší a diváckejší, vôbec však neodzrkadľuje vyznenie a štýl filmu. Ten sa pôvodne volá How do You Live a v presnejšom význame je niečo ako Ako chceš žiť svoj život.

Nedivácky metaforický film

Mijazaki vytváral so svojím tímom animátorov v štúdiu Ghibli príbeh o strate blízkych, ale aj života ako takého. Rozpráva o schopnosti posunúť sa v živote vpred, aj keď je to ťažké. Je to film o smrti, o živote, o prijatí nechceného a spracovávaní bolesti. Alebo je to možno o niečom celkom inom, pretože sa nedá úplne pochopiť.

Nie je to film, ktorý v sebe skrýva skryté odkazy, témy a má viacero vrstiev. Nie je to ako filmy Jordana Peela, pri ktorých sa človek musí zamyslieť a pochopiť skryté motívy príbehu, ale aj bez nich si príbeh užije v jeho prostejšej a zábavnejšej rovine.

Chlapec a volavka nedáva veľký zmysel už navonok a často skôr pôsobí ako zhluk náhodných scén, ktoré sa jemne napájajú na hlavnú kostru príbehu a ako-taký zmysel dávajú až v samotnom závere.

Nudný začiatok a málo fantasy motívov

Dopracovať sa k nemu je však náročná úloha. Na rozdiel od klasických fantasy a isekai anime, keď sa človek zo skutočného sveta dostane do toho magického, podstatná časť tohto filmu sa odohráva v realite. Zatiaľ čo nutná expozícia a odhalenie príbehu či emočného stavu postáv trvá v takýchto filmoch asi 15 minút, Mijazakimu to tentoraz trvá takmer trištvrte hodiny.

Počas dlhého úvodu divák o film môže stratiť záujem, a keď sa to stane, je veľmi náročné znovu ho objaviť. Keď režisér neskôr ukazuje pekné scény, či už z hľadiska animácie, kompozície, alebo svojich klasických fantasy dizajnov bytostí a magického sveta, je už neskoro.

Fanúšikovia Mijazakiho tvorby nájdu v jeho najnovšom počine viacero poznávacích znakov jeho tvorby, od skákania medzi realitami cez originálne dizajny vymyslených bytostí až po depresívne a smutné témy o živote a smrti.

Prevádza ich nimi hlavná postava Mahito. Na začiatku filmu sledujeme, ako mu v požiari počas druhej svetovej vojny zomiera matka. O rok neskôr už jej smrť oplakal jeho otec, ktorý čaká dieťa s jej mladšou sestrou, no Mahito sa nevie zbaviť bolesti, depresií a inklinuje k životu, ktorý až donedávna žil so svojou matkou. Sťahovanie na vidiek za macochou Natsuko ho teda neteší a odmieta ju prijať.

Až jej zmiznutie v čarovnom svete, do ktorého ho zavedie netradičná volavka, zmení jeho prístup ako k macoche, tak k životu ako takému. Trvá to však neuveriteľne dlho a veľmi rýchlo to začne byť nudné a sterilné.

Mijazakiho nový fantasy svet možno oplýva nejakými pravidlami a zákonmi, ale vôbec ich nevysvetlí. Navyše sám osebe tento svet nedokáže vytvoriť v divákovi dostatočne veľký záujem o jeho mysterióznu pozlátku. Keď teda začne režisér konečne odhaľovať jeho krásy, je až príliš neskoro a môže to divákovi pripadať tak, že to nemá hlavu ani pätu.

Na snímke je zaujímavé množstvo paralel, ktoré má so životom samotného Mijazakiho (strata matky v detstve, sťahovanie na vidiek, zamestnanie otca). Príbeh a vyznenie filmu v tom prípade naberajú trochu iný význam, obzvlášť keď ide divák do kina na film s názvom Ako chceš žiť svoj život namiesto Chlapec a volavka.

Sklamanie v podobe nevýrazného vizuálu

Najnovší animovaný film od Mijazakiho neohúri ani z vizuálnej stránky. Rozhodne nejde o škaredý či priemerný animák. Je v ňom dokonca niekoľko scén, ktoré vyrazia dych (ohnivé inferno zo začiatku je jednou z najkrajších animovaných scén posledných rokov), ale vo všeobecnosti ide o tradične vyzerajúcu „ghibliovku“, ktorá svojím vizuálom a kvalitou animácie mohla vypadnúť z minulého storočia a asi by si to nikto nevšimol.

Chlapec a volavka je opak doslovného filmu, pri ktorom však divák nemá žiadnu motiváciu rozmýšľať o jeho skrytých motívoch. Film nezaujme postavami, ktoré sú akési mdlé, bez výrazných osobností a v konečnom dôsledku je mu aj jedno, či zomrú alebo prežijú. Z hľadiska emócií je prekvapivo sterilný.

Chlapec a volavka je film pre skalných fanúšikov štúdia Ghibli. Pochybujeme, že si ním Mijazaki nájde nejakých nových. Sklamane mu udeľujeme päť a pol bodu z desiatich a fanúšikom anime skôr odporúčame nádherný film Suzume, ktorý sa dostal aj do výberu TOP 10 filmov roka 2023.