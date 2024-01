Táto postava bude v The Last of Us dôležitejšia ako Joel. V druhej sérii si ju zahrá herečka z Unbelievable

Nakrúcanie druhej série sa začne už o niekoľko týždňov.

Spoločnosti HBO a Naughty Dog oficiálne potvrdili, o čom sa už istý čas špekulovalo. Kaitlyn Dever (Booksmart, No One Will Save You, Dopesick či Unbelievable) si zahrá postavu Abby v druhej sérii The Last of Us, ktorá sa začne nakrúcať vo februári. Na HBO Max bude premiérovať v roku 2025.

Abby je po Ellie druhá najdôležitejšia postava, ktorú budú diváci na obrazovke vidieť pomerne často. Je však možné, že v druhej sérii sa bude objavovať menej. Tvorcovia totiž plánujú rozdeliť príbeh druhej hry do dvoch sérií.

Je preto možné, že väčšinu príbehových scén s Abby diváci uvidia až v ďalšej sérii. Avšak, tvorcovia môžu udalosti z hry poprehadzovať a zmeniť aj príbeh, takže sa diváci môžu tešiť na nové scény, aké v hrách neboli (rovnako ako v prvej sérii).

Dever je talentovaná mladá herečka. Postava Abby, ktorú stvárni, je veľmi svalnatá a fyzicky zdatná. Nejde však iba o vzhľad. Jej fyzická pripravenosť, sila a výzor sú dôležitou súčasťou jej charakterového vývoja a osobnosti, takže Dever by trochu mala nabrať svalovej hmoty, aby sa to z hry vierohodne prenieslo aj do seriálu.

Fanúšikom seriálu odporúčame negoogliť si meno Abby ani nič s druhou sériou The Last of Us. Môžu sa dostať k veľkým spoilerom. Ak však hľadajú práve tie, tento článok vysvetľuje všetko, čo sa stalo v hre a čo bude nasledovať v ďalších sériách seriálu.