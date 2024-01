Pánske strihy 2024: Chceš byť radšej Jágr, Peaky Blinder alebo barokový anjeliček?

Aký pánsky účes tento rok zvoliť, aby si bol in? A čo si na hlavu určite nedávaj? Poradil nám barber Benzo z MMG Barbers.

Nové a odvážne trendy nás nečakajú len v móde, ale aj v beauty svete. Sezóna 2024 je oficiálne otvorená a my ti hneď v úvode roka dávame šancu na zmenu. Čo sa bude tento rok nosiť, ale aj na aký účes staviť (či nestaviť) nám prezradil šéf MMG Freedrom Barbers & Shop a vlasový expert Maroš „Benzo“ Ihnát.

„Barbering opúšťa trend prísne definovaných liniek a neprirodzených ostrých kontúr. Klienti, ale aj barberi po celom svete im hovoria stop. Keď si spomeniem na aktuálne práce českých a anglických kolegov, podotkol by som, že z trendov sa vytráca aj trvalá. Rok 2024 sa totiž nesie v znamení prirodzenosti, či už hovoríme o strihoch, alebo farbách,“ hovorí Benzo pre Refresher. „Rozhodne to nie je uletenejšie ako minulý rok, naopak, prevláda naturálnosť, z čoho sa veľmi teším,“ dodáva.

Pánske vlasové trendy 2024 podľa Maroša Ihnáta. Zdroj: Archív respondenta/Maroš Benzo Ihnát

Zabudni na výrazné farby či neprirodzený mokrý efekt (teda wet look), ktorý je populárny najmä u žien. Popredný slovenský barber prezradil aj aktuálne tipy na moderné aj nadčasové strihy, elegantný styling a úpravu brady.

1. Mullet

Prvá priečka na zozname aktuálnych trendov patrí extravagantnému mulletu. Inšpirovali ho 80. roky. Vtedy ho nosili Charlie Sheen, Brad Pitt či Patrick Swayze. Nedávno si ho mohol zahliadnuť aj na seriálovom Billym zo Stranger Things. „Je to strih, ktorý sa v Česku a na Slovensku označuje aj ,na Jágra‘. Má aj takú prezývku, že vpredu biznis a vzadu párty,“ hovorí pre Refresher so smiechom Maroš Ihnát.

Mullet je na zozname trendov na tento rok číslom jeden. Nie je však pre každého. Ktorí klienti by sa mu mali vyhnúť, nám prezradil popredný slovenský barber Benzo. Zdroj: Archív/Autor strihu: Shelby, Foto: Lousy Auber

Jeho trik spočíva vo výrazne krátkych bokoch, kratšej vrstve vlasov na prednej časti hlavy a oveľa dlhšej hustejšej vrstve na zadnej strane. Výrazný kontrast mu dodáva nezameniteľný a odvážny štýl, ktorý rozhodne nie je pre každého. V období popkultúry však nachádza obrovskú obľúbenosť.

„Tento trend začal byť pilierom módy aj minulý rok a nesmierne dominoval. Každý barber si určite zažil nespočetné množstvo klientov, ktorí prišli s touto požiadavkou. Funguje to však aj naopak. Lokálnu vlasovú módu a trendy totiž vo veľkom ovplyvňujú aj barberi či klasickí hairstylisti, ktorí vnímajú trendy z Anglicka alebo Ameriky. Ak je niečo in, chcú to doniesť aj sem a svojich klientov sa pýtajú, či by to nechceli vyskúšať,“ opisuje nám Benzo.