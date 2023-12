„Ego, ne**rvi to!“ Hádky aj pokazený notebook, takto sa pripravoval koncert Kontrafaktu za milión eur

Ako prebiehali pr├şpravy najv├Ą─Ź┼íieho koncertu hiphopovej ikony?

23. september 2023 sa nav┼żdy zap├şsal do dej├şn slovensk├ęho hiphopu. 15-tis├şc ─żud├ş, vypredan├í O2 Arena a ┼íou, ak├║ sme e┼íte neza┼żili. Pie┼í┼ąansk├ę trio, ktor├ę u┼ż viac ako 20 rokov tvor├ş trojica┬áRytmus, Ego a Anys, vyst├║pilo pred doposia─ż najv├Ą─Ź┼í├şm publikom.┬á

Ve─żkolep├í dvojhodinov├í ┼íou┬áza mili├│n eur zah┼Ľ┼łala pyrotechniku, zdvi┼żn├║ plo┼íinu a majest├ítne kulisy v podobe Zeme, lietaj├║ceho Mesiaca ─Źi obrovskej LED obrazovky vysokej ako osemposchodov├í bytovka.

Po skon─Źen├ş ┼íou Rytmus ozn├ímil, ┼że rovnak├í ┼íou pr├şde aj do Bratislavy. Kontrafakt potom vypredal ┼ítadi├│n Ondreja Nepelu za necel├Ż mesiac.┬áAk sa ti podarilo k├║pi┼ą si l├şstky, u┼ż 9. febru├íra bude┼í svedkom tejto nezabudnute─żnej akcie.┬áÔÇ×V Tipos Ar├ęne p├┤jdeme na samotn├║ hranu technicko-produk─Źn├Żch mo┼żnost├ş tejto haly. Chceme prinies┼ą rovnako ve─żk├║ show aj na Slovensko,ÔÇť┬ás─żubuje Kontrafakt.

Pr├şprava takejto ┼íou rozhodne nie je jednoduch├í, o ─Źom sa po─Źas uplynul├Żch mesiacov chalani z Kontrafaktu sami presved─Źili.┬á

Zni─Źen├Ż notebook de┼ł pred koncertom

To, ako prebiehali pr├şpravy na najv├Ą─Ź┼í├ş koncert Kontrafaktu, ukazuje nov├Ż dokument├írny film s n├ízvom Kontrafakt NEW ERA: Cesta do O2 Ar├ęny, ktor├Ż n├íjde┼í u┼ż teraz exkluz├şvne na Voyo. Dokument podmanivo zachyt├íva pr├şpravy, em├│cie a neuverite─żn├║ atmosf├ęru koncertu, ktor├Ż sa stal m├ş─żnikom v kari├ęre Kontrafaktu.

Dokument ti umo┼żn├ş nazrie┼ą za oponu neopakovate─żn├ęho koncertu v O2 Ar├ęne.┬áDozvie┼í sa┬áviac o tvorbe ┼íou, technick├Żch v├Żzvach a prekon├ívan├ş prek├í┼żok a osobn├Żch nezh├┤d pri pr├şprave takej mas├şvnej akcie.

Cel├Żm dejom sprev├ídzaj├║ samotn├ş producenti koncertu Tom├í┼í a David Sn├í┼íelovci za Mafia Records a Patrik ÔÇ×RytmusÔÇť Vrbovsk├Ż, Michal ÔÇ×EgoÔÇť Straka a Ondrej ÔÇ×AnysÔÇť Be┼ła─Źka za Tvoj Tatko Records v rozhovoroch s moder├ítorom Randy C├Şldom. Od samotn├ęho n├ípadu na O2 Ar├ęnu a┼ż po okamihy na p├│diu sa div├ík v─Ćaka filmu ponor├ş do jedine─Źn├ęho sveta tohto hudobn├ęho fenom├ęnu.

ÔÇ×Je*e ti? ─îo si kysel├Ż, ty kokos?ÔÇť┬áS bl├ş┼żiacim sa koncertom st├║pala aj nervozita. Hoci Rytmus s├ím priznal, ┼że najlep┼íie sa mu pracuje pod tlakom, posledn├ę dni boli extr├ęmne. Aj to zachyt├íva ├║primn├Ż dokument, v ktorom si chalani ned├ívaj├║ serv├ştku pred ├║sta.┬á

Vo filme uvid├ş┼í roztr┼żky medzi chalanmi, ale aj nap├Ąt├ę momenty kr├ítko pred koncertom. Za oponou to v niektor├Żch chv├ş─żach tot├ílne vrelo, mie┼íali sa tu najr├┤znej┼íie em├│cie a n├ílady.┬á─îere┼íni─Źkou na torte bol pokazen├Ż notebook, ktor├Ż jeden ─Źlen┬át├şmu de┼ł pred koncertom omylom oblial vodou. ÔÇ×Na druh├Ż de┼ł, ke─Ć sme si i┼íli robi┼ą sk├║┼íku, tak z ni─Źoho ni─Ź to vyplo. ├Üplne cel├ę, k├ímo,ÔÇť┬áop├şsal Rytmus.

80-min├║tov├Ż dokument, ktor├Ż re┼ż├şroval┬áJakub Augustinsk├Ż, vy┼íiel v premi├ęre 21. decembra 2023 na streamovacej platforme Voyo. Neoddelite─żnou s├║─Źas┼ąou ponuky Voyo s├║ pr├íve dokument├írne sn├şmky mapuj├║ce najr├┤znej┼íie hudobn├ę smery, ┼ż├ínre a osobnosti.

ÔÇ×Na┼íim div├íkom chceme prin├í┼ía┼ą dokument├írne poh─żady ako na tie najv├Żraznej┼íie postavy svetovej hudobnej sc├ęny, tak tej ─Źesko-slovenskej. Sme radi, ┼że sa najnov┼í├şm po─Źinom, ktor├Ż div├íkom na Voyo prin├í┼íame, st├íva dokument mapuj├║ci z├íkulisia nezabudnute─żn├ęho koncertu hudobn├ęho fenom├ęnu menom Kontrafakt,ÔÇť pribl├ş┼żila Silvia Majesk├í, programov├í riadite─żka skupiny Mark├şza a TV Nova.