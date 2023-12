Nemáš ešte plán na Silvestra? TOTO sú najlepšie podujatia naprieč Slovenskom

V článku si prečítaš, kde sa v posledný deň tohto roka zabavíš najlepšie. Vybrali sme tie najlepšie akcie z rôznych kútov našej krajiny.

Jeden kamoš na chate, ďalší na luxusnej dovolenke v zahraničí a ty? Ak aj ty zostávaš na Silvestra zatiaľ doma a nemáš vymyslený žiaden skvelý plán, nevešaj hlavu. Na Slovensku sa totiž v tento čarovný deň uskutoční niekoľko osláv nadchádzajúceho nového roka. Zaujíma ťa kde?

Vybrali sme päť najlepších, pričom sme sa nepozerali iba na hlavné mesto, ale mysleli sme aj na ľudí z ostatných kútov našej krajiny. Na svoje si prídu teda aj „východniari“ či obyvatelia stredného Slovenska.

Počas posledného dňa v tomto roku sa uskutoční niekoľko akcií po celom Slovensku, na ktorých sa môžeš zúčastniť. Zdroj: Unsplash/Thom Milkovic

Bratislava Kácečko

Kedy? V nedeľu 31. 12. 2023 od 20.00 h

Kde? V Kácečku na Kamennom námestí 1/A v Bratislave

Za koľko? 19 € základné vstupné, 23 € vstupné s rezervovaným sedením a kapustnicou

Deň pred začiatkom nového roka otvorí svoje brány aj vychýrený bratislavský klub Kácečko. Tešiť sa môžeš napríklad na novoročnú kapustnicu, ale aj na ďalšie pochutiny či drinky. O zábavu a dobrú hudbu sa počas večera postarajú DJS a kapela Murman Tsuladze.

Predpredaj lístkov sa už začal priamo v podniku na bare, no radšej si švihni, pretože kapacita je obmedzená. To znamená, že sa po vypredaní lístkov dnu nedostaneš. Pozor! Organizátori eventu pripomínajú, že sa nedá platiť kartou. Zároveň ber na vedomie fakt, že počas silvestrovského večera bude na mieste prebiehať usádzanie návštevníkov, ktoré potrvá do 22.00 h.

Bratislava Šafko Klub

Kedy? V nedeľu 31. 12. 2023 od 21.00 h

Kde? V Šafko Klube na Šafárikovom námestí 7 v Bratislave

Za koľko? 12 € prvá vlna, 15 € druhá vlna

Historicky prvá oslava prichádzajúceho nového roka v Šafku nemôže byť zlá. Priprav sa na to, lebo ťa čaká nadupaný program, ktorý skôr pripomína festival ako silvestrovskú párty. K dispozícii budú dva parkety, na ktorých sa môžeš baviť až do rána.

Pýtaš sa, kto všetko ti zahrá? FVLCRVM b2b kidkut, Changing Faces, Blame Your Genes, Stame, DJ Škrupo, Yanko Kral & Kvaso aka Šafri duo, Neorge, Liia (live), Neraev, Italo Mario Italo a Monika & ESS aka Duo Dunaj. Okrem nich si vychutnaj chutné drinky, a aby sa ti ušlo miesto, nezabudni si rezervovať stôl cez e-mail. Lístky kúpiš tu.

Banská Bystrica Ministry of Fun

Kedy? V nedeľu 31 .12. 2023 od 21.00 do 04.45 h

Kde? V Ministry of Fun Na Troskách 25 v Banskej Bystrici

Za koľko? 17 € basic vstupenka, 32 € VIP vstupenka

Čo by to bolo za Silvestra, ak by sa neoslavoval aj v najväčšom klube na Slovensku? Kto nebol v Ministry, nevie, čo je párty. Na prelome starého a nového roka to bezpochyby bude opäť riadny ošiaľ, o čom svedčí aj hudobný program v prevedení DJS Dave & Emty, Mustee a Anndy.

Obyčajný vstup zahŕňa tanečný parket, prístup na bočné terasy, ako aj na vonkajšiu terasu s extra barom a výhľadom na nákupné centrum. VIP vstupenky majú okrem spomenutých prístup na prvé podlažie klubu s najlepším výhľadom na stage. Vstupenky si môžeš kúpiť tu.

Na Silvestra to môžeš roztočiť na západnom, strednom aj východnom Slovensku. Zdroj: Unsplash/Elena de Soto

Košice Meduza

Kedy? V nedeľu 31. 12. 2023 od 21.00 do 04.00 h

Kde? Meduza – Shisha Fun Bar & Cocktail Bar na Mlynskej 22 v Košiciach

Za koľko? 10 €, ak prídeš do 00.00 h, potom 13 €

Aj oslavy v metropole východného Slovenska budú vo veľkolepom štýle. V úvode večera na teba čaká welcome drink, a ak si fanúšik ohňostrojov, čaká na teba nezabudnuteľný zážitok. Bar totiž bude mať svoj vlastný ohňostroj priamo na dvore. To však nie je všetko.

Keďže je tento bar známy aj vodnými fajkami, počas večera si aj tie môžeš vychutnať v špeciálnom lounge bare. V zábavnom hernom sektore si zase môžeš zahrať šípky, stolný futbal či airhockey. Do toho ťa bude sprevádzať skvelá hudba, o ktorú sa celú noc bude starať DJ Carlos. Ani tu však ešte nekončí široké spektrum vecí, ktoré môžeš v noci v tomto košickom podniku zažiť.

Tešiť sa totiž môžeš aj na tombolu, v ktorej bude na svojho majiteľa čakať 15 výhier, a k dispozícii budú aj VIP stoly s občerstvením a nápojmi. Takýto stôl ťa vyjde 30 € na hlavu a nájdeš na ňom aj fľašu prosecca či lístky do tomboly. Rezerváciu si môžeš urobiť na telefónnom čísle zverejnenom na ich instagramovom profile.

Košice Dom umenia

Kedy? V nedeľu 31. 12. 2023 od 19.00 h

Kde? V Dome umenia na Moyzesovej 66 v Košiciach

Za koľko? 59 až 69 € v závislosti od toho, aký stôl si vyberieš

V Košiciach to bude počas silvestrovskej noci žiť. Ďalším miestom, kam sa môžeš vydať, je Dom kultúry, kde na teba čaká zábava z trocha iného súdka. Oldies súdka. Organizátori sľubujú, že ťa bude do rána zabávať a hrať tie najväčšie hity Karola Duchoňa skupina DUCHOŇOVCI. Okrem nich sa však môžeš tešiť na Grimmy Dance Show, košických DJs a ďalší hostí.

V cene klasického lístka je zahrnutá aj trojchodová večera, zábavný program a bohatá tombola. Ak si zakúpiš vstupenky na sedenie, dostaneš aperitív, minerálku, trojchodovú večeru, polnočný prípitok aj novoročnú kapustnicu. V prípade, že si vyberieš TOP sedenie, dostaneš navyše ešte jednu fľašu sektu, ovocie a zákusok. Lístky si zakúpiš tu.