Juraj má rybársky kemp na Maldivách: Polpenzia stojí 40 eur, na niektorých plážach musíš byť oblečený (Rozhovor)

V článku si prečítaš, ako si Juraj založil kemp na Maldivách, čo je najviac nebezpečné na požičiavaní si člnov, ale aj to, prečo musíš byť na niektorých plážach zahalený.

„Najhoršie na rybačke, čo sa vždy môže stať, je, že zomrieš. Pred mesiacom chytali chalani a našli nejaký čln, videli, že sa k nim malou rýchlosťou približuje na vode. Lenže bez človeka vnútri. Vedeli, komu patrí, bol to nejaký starší rybár a hneď vedeli, čo sa stalo,“ hovorí Juraj z Topoľčian, ktorý má rybársky kemp na Maldivách.

Juraj sa v súčasnosti venuje aj vlastnej cestovnej agentúre, ktorá ponúka výber zážitkov po celom svete. Má 45 rokov, jeho osobnosť a životná energia však ladia skôr s dvadsiatnikmi. Vraví o sebe, že kedysi bol obyčajným obchodníkom a predsedom družstva, no po niekoľkých veľkých finančných stratách sa rozhodol, že vyskúša úplne iný život. „Mám 45 rokov, už som dosť starý na to, aby som si začal užívať,“ tvrdí.

Ak sleduješ náš web, určite ti neuniklo, že naň prispievame článkami aj o cestovaní. Nájdeš tam napríklad tipy na lacné letenky, zaujímavé miesta, ktoré musíš vidieť, ale aj nadupané rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi. V prípade, že by si chcel podporiť náš redakčný tím, staň sa členom klubu Refresher+.

Juraj si v 45 rokoch kúpil čln a chytá ryby na Maldivách. Do jeho kempu môžeš prísť aj ty. Zdroj: Juraj

Čo ťa motivovalo začať nový život?Chcel som začať robiť niečo nové, čo by ma jednak bavilo a zároveň by to vynášalo. No a tiež som si povedal, že už mám 45 rokov, že už som dosť starý na to, aby som si začal užívať život. Nie len pracovať.

Ty si sa rozhodol pre zahraničie. Nebolo ti dobre na Slovensku?Na Slovensku situácia nie je bohvieaká, robia sa tu pokusy na ľuďoch, čo bolo citeľné najmä v poľnohospodárstve. Prišiel trebárs príkaz, aby sme jeden rok úrodu nestriekali, tak sme to nerobili. Mali sme oveľa nižšiu úrodu, nikto však neprišiel s kompenzáciou. Celková situácia, finančná aj tá na Slovensku, ma dotlačila do toho, že som sa rozhodol, že tu pracovať skrátka nebudem. Nevedel som, kam pôjdem, ale vedel som, že určite niekam za hranice.

Mohol by som si povedať, že štyridsiatnik, dôchodca. Ja som však plný energie a nechcem sedieť doma.

Takže si tu nechal všetok svoj biznis?Mal som šťastie, lebo všetky nehnuteľnosti na Slovensku sa mi podarilo udržať. Posledných desať rokov som robil na tom, aby som ich dal do prenájmu, a teraz ich mám sto. Takže stabilný príjem mám aj odtiaľto.

A ešte jedna zaujímavosť. Na Slovensku som si okrem týchto nehnuteľností zachoval niečo, čo by som nazval atrakciou pre turistov. V Topoľčanoch na družstve máme farmu s jeleňmi. Každý večer, keď som doma na Slovensku, si tam prídem ľahnúť, prespím a nakŕmim jelene.