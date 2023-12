Herec Kratosa z God of War vysmial Call of Duty: Moja ďakovná reč bola dlhšia než tohtoročné Modern Warfare 3

Počas The Game Awards 2023 si známy herec vystrelil z Call of Duty a kritizoval spoločnosť, ktorá hry vyrába.

Dnes v noci vyhlasovali na The Game Awards najlepšie tohtoročné hry. Okrem toho ukazovali aj jedny z najočakávanejších na budúce roky. Ocenenia odovzdávali okrem iných aj známi herci. Christopher Judge (Stargate, God of War) si pri odovzdávaní neodpustil ostrú poznámku smerom ku Call of Duty: Modern Warfare.

Judge to minulý rok prehnal so svojou ďakovnou rečou, keď vyhral ocenenie za najlepší herecký výkon v hre God of War: Ragnarok (stvárnil Kratosa). Rozprával viac ako sedem minút a teraz zavtipkoval, že to trvalo dlhšie ako tohtoročné Call of Duty: Modern Warfare 3.

To sa dá v skutočnosti prejsť za 3-4 hodiny. Sklamaním je aj multiplayer, ktorý ponúka len remastrované mapy z CoD: MW 2. Activision tak v podstate od hráčov vypýtal vyše 70 eur za 3-4 hodiny príbehovej kampane. Nečudo, ze MW 3 je najhoršie hodnotenou Call of Duty hrou histórie.

Judge na záver ešte dodal, že Activision/Blizzard je ďalšia spoločnosť, pre ktorú nebude nikdy pracovať. Narážať mohol priamo na to, ako recyklujú obsah a pýtajú zaň neférovo veľa peňazí, ale možno aj na to, ako firma dovoľovala zamestnancom sexuálne zneužívať ženské zamestnankyne a aké otrasné pracovné podmienky vytvorili. Jedna z ich zamestnankýň dokonca v dôsledku obťažovania zo strany svojich kolegov spáchala samovraždu.