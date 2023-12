Keď USA a Rusko začnú jadrovú vojnu, ruskí a americkí astronauti sa budú zabíjať na vesmírnej stanici, zobrazuje akčný film ISS

Čaká nás ďalší skvelý vesmírny príbeh? I. S. S. bude napínavým filmom o tom, ako sa z kamarátov na vesmírnej stanici stanú úhlavní nepriatelia len skrz vojnu na Zemi.

I. S. S. je akčný sci-fi film o partii astronautov, ktorí sa zblížia na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Užívajú si dlhé chvíle vo vesmíre, no všetko sa zmení, keď na Zemi vypukne veľká vojna. Ruských a amerických astronautov zrazu ich vlády poveria tým, aby sa zmocnili vesmírnej stanice, a to za každú cenu.

Z priateľov sa tak stanú nepriatelia, no niektorí chcú ostať vedcami a nie vojakmi. Napätie sa bude dať krájať a nikto nebude vedieť, komu je možné dôverovať.

Film nakrútila Gabriela Cowperthwaite (The Grab, Our Friend). V USA sa do kín dostane v januári. Zatiaľ nevieme, či snímku preberú aj slovenskí distribútori.