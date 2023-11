GTA si zahráš už aj cez Netflix. Tieto tri populárne tituly budú prispôsobené hraniu na mobile

Trilógia bude dostupná v remasterovanej verzii.

Netflix v stredu oznámil, že budúci mesiac sprístupní predplatiteľom tri tituly svetoznámej hry Grand Theft Auto. Remasterovaná trilógia bude prispôsobená hraniu na mobile, informuje CNBC.

Spoločnosť Rockstar Games vydá „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ 14. decembra na Apple App Store, Google Play a v mobilnej aplikácii Netflix, uviedla mediálna spoločnosť.

Vydanie bude zahŕňať Grand Theft Auto III – The Definitive Edition, Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition a Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition.

Predplatitelia streamovacej služby nebudú na hranie mobilného vydania potrebovať ovládač, ako má väčšina hier na Netflixe. Rockstar Games sprístupnila edíciu hry GTA aj pre konzoly a platformy PC už v novembri 2021.

Hry sú pre Netflix veľkým prínosom, keďže GTA je jednou z najpredávanejších franšíz videohier všetkých čias. Podľa zdrojov spoločnosti Statista sa celosvetovo predáva viac ako 405 miliónov kusov. Zatiaľ je nejasné, či licencovanie populárnej franšízy povedie k tomu, že si hry stiahne viac predplatiteľov alebo naopak, či vydania prilákajú nových predplatiteľov Netflixu.

Uplynuli už dva roky, odkedy Netflix hry sprístupnil. Ich vytrvalé úsilie zotrvať zároveň streamovacou a hernou platformou zmiatlo aj odborníkov z Wall Street. Spoločnosť sa navonok javila prehnane optimisticky vzhľadom na svoje úspechy v hráčskom svete. Naďalej zotrvala pozitívnymi aj napriek nedávnym údajom, z ktorých vyplýva, že menej ako 1 % predplatiteľov denne si na platforme zahrá hru.