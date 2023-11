Machine Gun Kelly končí? Raper si po 18 rokoch možno zmení svoje umelecké meno

Fanúšikom totiž prekáža, že jeho pseudonym vraj glorifikuje strelné zbrane.

Raper, spevák a hudobník, ktorého skutočné meno je Colson Baker, pravdepodobne končí ako Machine Gun Kelly. Po 18 rokoch má údajne v pláne zmeniť svoje umelecké meno. Na jednom z koncertov sa totiž skupina jeho fanúšikov ohradila, aby si zmenil svoje meno. Prekáža im, že jeho pseudonym vraj glorifikuje strelné zbrane, píše Unilad.

Keď na koncerte uvidel plagát, na ktorom bolo napísané, aby si zmenil svoje meno, vraj najprv nechápal, čo tým myslia. Fanúšikovia mu vysvetlili, že by chceli, aby si časť mena ‚Machine Gun‘ (v preklade guľomet) dal preč. Páčilo by sa im, keby sa volal len Kelly. Na koncerte to dokonca jednohlasne skandovali.

Zdá sa, že MGK našiel kompromis a rozhodol sa časť mena Gun Kelly odstrániť. Znamenalo by to, že by sa po novom volal len Machine. Na svoj Instagram dokonca už aj pridal príspevok, kde napísal len „Machine“. To isté uviedol aj na Twitteri. Ľudia sa preto domnievajú, že ide o nápoveď, že zmenu svojho mena začal naozaj riešiť.

Na nedávnej akcii GQ dokonca požiadal fotografa, aby ho oslovoval len Machine namiesto Machine Gun. „Mám otázku, môžeš ma odteraz volať namiesto ‚Machine Gun‘ ‚Machine‘?“ Možno sa týmto krokom končí éra MGK a začne nová Machine éra. Raper svoje umelecké meno získal ešte ako 15-ročný.