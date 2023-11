Reality show Squid Game: The Challenge od Netflixu núti ľudí dostať zo seba to najhoršie a tlačí ich do drastických situácií

Stojí za to vidieť reality show od Netflixu?

Juhokórejská show Squid Game otriasla svetom. Jej originalita sa tvorcom nedá uprieť, rovnako ani množstvo napätia a silných emócií, ktorými zasiahli divákov. Seriál bol vo svojej podstate aj silnou kritikou kapitalizmu a kapitalistického spôsobu života, ktorý ovplyvňoval charaktery ľudí. Ľudia totiž odjakživa pre peniaze urobia aj nemožné.

Reality show funguje na princípoch, ktoré sa s témou a hodnotami seriálu vôbec nezlučujú. Tvorcovia Squid Game: The Challenge len prebrali koncept seriálu a urobili všetko pre to, aby v hráčoch vytvorili nevraživosť, nedôveru a faloš. Nevytvorili podmienky, pri ktorých by bolo prirodzené spriateliť sa, dôverovať si a ťahať za jeden povraz. Práve naopak, zamerali sa na to, aby z ľudí dostali čo najviac emócií, aby ich postavili do drastických situácií a aby ich psychicky zdeptali.

Zdroj: Netflix

Ale o tom predsa reality show nemusia nutne byť od začiatku do konca. Reality show sa dajú robiť aj inak. Súťažiaci sú komplexní ľudia s množstvom emócií. Prečo sa zameriavať len na tie negatívne a užívať si každé jedno zlyhanie, chybu v úsudku a psychické problémy? A prečo to všetko musia približovať všetkými možnými kamerami, aby divák cítil každú jednu negatívnu emóciu spoločne so súťažiacimi?

Plač hráčov je celkom bežnou vecou a vidieť ho asi v každej časti. Nie je to však typický plač vyplývajúci z ich nešťastia či šťastia. Je to plač vychádzajúci z hlbokých a bolestivých emócií, plač zúfalých ľudí, ktorí sú na pokraji psychických síl.

V druhej časti je napríklad situácia, v ktorej sa jeden hráč musí buď vzdať, alebo spraviť rozhodnutie, ktoré negatívne ovplyvní desiatky ďalších hráčov.

Psychicky to neustojí, napína ho na vracanie, nedokáže sa sústrediť a je vo viditeľných problémoch. Nie je na tom nič zábavné, vtipné a už vôbec nie empatické a ľudské. Sú to síce skutočné emócie, ale vytvorili ich producenti v extrémnej situácii, keď postavili človeka pred nemožnú voľbu.

Zdroj: Netflix

Všetci jeho spoluhráči ho znenávideli, nadávali mu do očí a spoločne s tvorcami reality show ho dostali do situácie, kde by psychický nátlak spôsobil fyzickú nevoľnosť nejednému z nás.

Producenti reality show jednoducho idú po krvi a urobia všetko pre to, aby vytiekla priamo na obrazovkách. Tvorí to zaujímavú emotívnu drámu s množstvom napínavých momentov? Určite áno, ale zároveň sa tak táto reality show radí k absolútnemu dnu v žánri. Je to škoda, pretože samotné produkčné kvality sú vysoké, réžia a strih dokážu človeka prikovať k sedačke a tvorcovia si pre divákov pripravili aj niekoľko prekvapení.

Tvorcovia mali šťastie aj na celú plejádu jedinečných hráčov s výraznými osobnosťami. Keď sa dostanú do náročných situácií, divák to dokáže s nimi prežívať a je neuveriteľné, že to celé vzniklo náhodou. Fanúšikovia seriálu si užijú viacero známych hier, ale aj viacero nečakaných mini hier a výziev. V tretej časti je záber na chlapa, ktorý prehral, prijal to so vztýčenou hlavou, úprimne poprial veľa šťastia ostatným hráčom a potešil sa, že bol súčasťou zábavnej hry. Presne takýchto momentov tento seriál potreboval viac.

Zdroj: Netflix

Ak sa nad tým človek nezamyslí, dočká sa napínavej a skvelo spracovanej televíznej zábavy, no pod jej povrchom sa skrýva množstvo utrpenia a psychického útlaku. Nehovoriac o otrasných, neľudských podmienkach, akým hráči čelili naprieč celým natáčaním. Na pľac reality show dokonca musela viackrát prísť sanitka.