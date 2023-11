Spider-Man so sexy hollywoodskymi herečkami. O čom bude Madame Web od tvorcov katastrofálneho Morbiusa?

Komiksovka Madame Web sa bude odohrávať v komiksovom vesmíre štúdia Sony a Marvelu, kde existujú aj Venom a Morbius. O čom bude?

Madame Web je najnovšia komiksovka z marvelovského sveta od štúdia Sony Pictures. Príbeh snímky sa tak odohráva v rovnakom univerze ako Morbius, Venom či chystaný Kraven.

Madame Web (hrá ju Dakota Johnson) je v komiksoch staršia žena s vážnymi zdravotnými problémami, ktorá si vypestovala nadprirodzené psychické schopnosti. V budúcnosti ju môžu využiť na prechod medzu dimenziami (aby sa Venom mohol postaviť Spider-Manovi), ale v tomto filme bude zatiaľ „len“ vidieť budúcnosť.

Využije to na to, aby ochránila trojicu mladých žien. Všetky sa v určitom bode života v komiksoch stali Spider-Woman. Hrajú ich Sydney Sweeney (Euphoria), Celeste O’Connor (Ghostbusters: Afterlife) a Isabela Merced (Transformers: The Last Knight).

Vo filme budú aj May a Ben Parker v mladšom veku (stvárnili ich Emma Roberts a Adam Scott). Spider-Man (Peter Parker) sa v tomto čase zrejme ešte ani len nenarodil. Záporákom bude Ezekiel Sims.

Snímku režíruje S. J. Clarkson (natočila jednu epizódu Succession – Boj o moc či Jessicu Jones). Na scenári pracovala spoločne s Karemom Sangom a Mattom Sazamom (posledný menovaný napísal scenár pre Morbiusa). Madame Web sa dostane do kín vo februári 2024.