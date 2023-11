„Ideálny plat by bol pre mňa 10 000 EUR za mesiac“. Pýtali sme sa Žilinčanov, kde pracujú a koľko zarábajú (ANKETA)

Okrem iného sme boli zvedaví, či považujú svoje povolanie za „dream job“.

Ak nás dobre poznáš, tak vieš, že radi dávame ankety v mestách. Tentokrát sme vyrazili do ulíc Žiliny, kde nás zaujímali povolania občanov a koľko zarobia za mesiac. Náš moderátor Kamil sa neváhal tiež opýtať, či je ich súčasná práca tou vysnívanou a aký plat by bol pre nich ideálny.

Náš krátky prieskum priniesol zaujímavé odpovede. Účastníci ankety pracujú v takých odvetviach ako pedagógia, nehnuteľnosti, či psychológia. No našli sme aj umelcov na voľnej nohe, živnostníčku pracujúcu pre e-commerce, alebo pána, ktorý predáva časopisy. To, v akých sumách sa pohybujú výplaty Žilinčanov, sa dozvieš vo videu.

Ako vyzerá vysnívaná práca? Podľa účastníkov ankety by mala zahŕňať slobodu, možnosť byť medzi ľuďmi, mať viac voľného času, žiadne nočné a najmä, pôžitok z povolania. Je predsa super, pokiaľ robíš to, čo ťa baví a ešte máš k tomu aj slušný plat. No a čo ty, máš už svoj „dream job“? Ak nie, pomôže ti s tým Worki.

Portál Worki má pre teba tisícky ponúk, kde si nájdeš povolanie „ušité na mieru“, či už chceš pracovať on-site alebo z domu. Zadaj kľúčové slová, zvoľ si miesto výkonu, pošli CVčko a čakaj. No a ak svoje „Curriculum vitae“ ešte nemáš, na Worki si vytvoríš životopis raz-dva. Prajeme ti veľa šťastia a snáď nájdeš presne to, čo hľadáš.