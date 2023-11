Týchto 5 fitnes trendov z Tiktoku a Instagramu možno praktizuješ aj ty. S trénerom ti vysvetlíme, akým rizikám sa vystavuješ

Detoxikačné čaje či „dry scooping“. Tieto metódy si našli svojich fanúšikov, ktorí netušia, že vo väčšine prípadov si viac škodia, než pomáhajú.

Internetové trendy sú všade a svet fitnesu nie je výnimkou. Na jednej strane na Tiktoku a Instagrame nájdeš užitočné tipy na cvičenie, recepty na proteínové raňajky a motiváciu k lepšiemu životnému štýlu. Potom sa „prescrolluješ“ na totálny blud s 230-tisíc lajkmi, kde mladá žena odporúča spanie v korzete.

O fitnes trendoch vie svoje aj Jakub Šoltés, ktorý je veľkým skeptikom, pokiaľ ide o nové tréningové metódy a pomôcky. „Nerád strácam čas a s klientmi potrebujem pracovať efektívne. Za tie roky, čo sa pohybujem vo fitnese, som zažil už veľa trendov prichádzať, ale aj odchádzať. Preto som fanúšikom metód, ktoré sú overené a fungujú už roky a ideálne sú podložené aj dostatočnými vedeckými dátami.“

Jakub Šoltés je bývalý profesionálny hráč basketbalu a reprezentant SR v kategórii U18 a U20. Špecializuje sa na kondičné prípravy výkonnostných športovcov, odstraňovanie svalových dysbalancií či rozvoj rýchlostno-silových schopností. Okrem iného pôsobí ako šéftréner vo Form Factory Nivy.

Jakub často stretáva v posilňovni tínedžerov, ktorých baví najmä silový tréning. Hoci je za to rád, všimol si, že kvalita samotných tréningov je slabá. Podľa neho by mala byť na prvom mieste bezpečnosť a je pritom jedno, koľko máš rokov. Radí tiež, že ak chceš naplniť svoj genetický potenciál, nestačia ti tri mesiace, ale potrebuješ niekoľko rokov pravidelného cvičenia.

„A to môžeš urobiť, len ak si zdravý. Preto je dôležité zbytočne sa neponáhľať a mať zvládnutú správnu techniku cvikov, primerane nastavené tréningové zaťaženie a nehľadať ‚skratky‘ cez nejaké zázračné doplnky výživy alebo nebodaj anaboliká,“ dodáva Jakub Šoltés.

Nielen bizarné fitnes trendy zo sociálnych sietí ti môžu ublížiť, ale aj bežné cviky. Teda pokiaľ nevieš, čo robíš, alebo ich praktizuješ zle. Preto je pre teba najlepšie cvičiť so skúseným trénerom, ktorý bude na teba dozerať, pamätať si tvoj progres a dostane ťa do vysnívanej formy.



Honba za driekom v tvare presýpacích hodín

Z vedeckého hľadiska, ak má žena veľký hrudník, úzky driek a široké boky, muži ju vnímajú ako veľmi atraktívnu. Je to preto, že takáto postava pôsobí z fyzickej a zo sexuálnej stránky vyspelo a je znakom dobrej plodnosti.

Už v 18. storočí boli postavy v tvare presýpacích hodín mimoriadne príťažlivé a aj „fashionable“. No súčasná doba vytvorila oveľa väčší ošiaľ, najmä vďaka instagramovým celebritám, ktoré majú značný vplyv na svojich sledovateľov.

Kopec žien a dievčat sa dalo postavou týchto osobností ovplyvniť a nastal trend, ktorý sa na sociálnych sieťach rozšíril ako lesný požiar. Reč je o takzvaných korzetoch, ktoré majú údajne pomôcť docieliť úzky pás a formovať postavu do tvaru presýpacích hodín.

Tieto pásy, alebo waist trainers, sú dostupné v rôznych tvaroch a veľkostiach. V princípe fungujú tak, že si ich zapneš okolo pása, stiahnu ti brucho a voilà, úzky driek je na svete. Lenže za akú cenu?

„Pás pasívne spevňuje a stabilizuje trup, čiže v podstate robí tvoj core a panvové dno slabším. Máš ho v oblasti brucha stiahnutý, a preto nepodporuje bránicové dýchanie, ktoré je správne,“ hovorí Jakub Šoltés, ktorý má dôvody, prečo nie je fanúšikom korzetov.



Okrem iného korzet sa veľmi „nekamaráti“ s tvojimi orgánmi. Pretože ak ho nosíš natesno a dlho, tlačí na orgány, dôsledkom čoho sa potom posunú a natiahneš si tak cievy. To ti spôsobí nielen zlé trávenie, nadúvanie, ale môžeš si vyvolať aj reflux, informuje Cleveland Clinic.

Nezabúdaj, že genetiku len tak neovplyvníš. Z brucha schudneš, no prirodzený uzunký driek si len tak nevyčaruješ. „Možno tvoj driek aj stiahne, ak ho budeš nosiť pravidelne a dostatočne dlho, no výsledky stratíš do pár dní, ak ho nosiť prestaneš. A pohodlný asi tiež nebude,“ dodáva Jakub Šoltés.

Detoxikačné čaje, plány na chudnutie a iné „insta“ výmysly

Ak už si nejaký ten čas na Instagrame (aspoň od roku 2015), určite vieš, že populárne influencerky boli sponzorované výrobcami a distribútormi čajov na chudnutie. Tieto čaje obsahujú zmesi bylín, ktoré údajne majú blahodarné účinky na tvoje zdravie. K tomu ešte schudneš bez cvičenia. No nie je to perfektné? Sklameme ťa, naozaj nie je.

Áno, čaje sú pre teba samy osebe prospešné, ale nie, keď piješ laxatíva. Presne tak, čítaš správne. Mnohé z týchto „detox“ čajov obsahujú bylinky, ktoré ti zaistia pravidelnú návštevu WC. V extrémnych prípadoch ťa dokonca môžu dostať aj do nemocnice, najmä ak obsahujú rastlinu chvojník.

Tá ti môže narobiť poriadne ťažkosti. Od zrýchleného tepu, zvýšeného krvného tlaku až po búšenie srdca, nevoľnosť či vracanie. Tie najhoršie zahŕňajú srdcové infarkty, mŕtvice, záchvaty a náhle úmrtia, informuje Harvard Health.

„Nevidím dôvod kupovať detoxikačné čaje a tabletky. Telo má dostatočnú detoxikačnú schopnosť, no musíš mu pomáhať vyváženou stravou a dobrou životosprávou,“ tvrdí Jakub Šoltés.

Ďalší „boom“ sociálnych sietí sú takzvané online fitnesplány, ktoré sú údajne pre každého. Je jedno, aký máš vek, pohlavie, kondičku či zdravotný stav, tieto plány ti sľubujú okamžité výsledky. Stačí si len za ne zaplatiť nemalú sumu.

Pýtali sme sa Jakuba Šoltésa, či takéto plány naozaj sadnú každému a či ti pomôžu dosiahnuť vysnívané telo. „Áno, ak je tréningový a stravovací plán nastavený kvalitne. Každý človek je iný, a preto mladý chalanisko, ktorého cieľom je hypertrofia svalov, nebude mať rovnaký tréning a stravu ako päťdesiatnička, ktorá potrebuje schudnúť.“

To, že tvoj insta tréner dobre vyzerá, neznamená, že aj vie, čo robí.

„Ak však má človek možnosti, tak vždy odporúčam osobnú spoluprácu, pretože kvalitný tréner zistí stav tvojho pohybového aparátu a podľa toho nastaví aj tvoj tréningový program. Tréning dokáže prispôsobovať a optimalizovať ,za jazdy‘ podľa potrieb klienta. Nie každý môže cvičiť všetko a to, že tvoj insta tréner dobre vyzerá, neznamená, že aj vie, čo robí,“ vysvetľuje Jakub Šoltés.



Miešať si proteín s vodou? Načo?

Bizár s označením „dry scooping“ sa zrodil na Tiktoku. Ide o metódu brania doplnkov na cvičenie ako proteín, kreatín, kofeín a iné, ktoré si dáš nasucho a nezapiješ tekutinou. Ľudia, ktorí tento trend praktizovali, si niekedy miešali tieto doplnky dokopy a prehĺtali ich naraz.

„Treba si uvedomiť, že práškové doplnky výživy sú väčšinou navrhnuté na konzumáciu s vodou a majú skončiť v tráviacom trakte. Chcel by som vidieť človeka, ktorý 30 g proteínu dá nasucho bez zapitia,“ konštatuje Jakub Šoltés a pokračuje: „Nebezpečenstvo vidím v tom, že prášok sa ti dostane do dýchacieho systému a môže hroziť jeho poškodenie alebo dusenie.“

Obzvlášť veľkým rizikom je, že ak si touto metódou dáš za naberačku kofeínu, môže ti to spôsobiť značné nepríjemnosti so srdcom a dokonca aj infarkt, informuje AAP. Jednoducho povedané, ak si nechceš ublížiť, na „dry scooping“ hneď zabudni a miešaj si tieto doplnky tak, ako sa odporúča.

Ak máš zlú techniku, môžeš si ublížiť

Pokiaľ ešte nemáš čo-to odcvičené, je dobré prispôsobiť si náročnosť a intenzitu cvikov podľa svojich skúseností. Čiže ak si nováčik a hneď sa pustíš napríklad do crossfitu, šanca je, že si tento šport zbytočne znenávidíš.

Crossfit je fitnes program, ktorý prerástol do najväčšieho fitnes trendu na svete. Zahŕňa vysoko intenzívne cviky zamerané na silu a kondičku. „Crossfit má vysoko metabolickú náročnosť a takisto tvoja technika cvikov by mala byť tip-top, pretože väčšinou ideš bez úplného oddychu a cviky sú často koordinačne náročné,“ hovorí Jakub Šoltés.

Jakub Šoltés vidí nebezpečenstvo v tréningu, ktorý je nastavený neprimerane k schopnostiam cvičenca: „Ja sa snažím tréning ušiť čo najviac na mieru klientovi, s ktorým spolupracujem, či už je to bežný človek, alebo vrcholový športovec. Preto som tomuto ,športu‘ nikdy veľmi neholdoval. Treba však povedať, že crossfit je extrémne náročný a pretekári v ňom sú borci.“

Nenamotaj sa na každý trend, ktorý vidíš

Žijeme v dobe, keď sme presýtení informáciami, je preto dobré kriticky rozmýšľať a selektovať. Neskúšaj bizarné výzvy, metódy a produkty, ak nie sú dostatočne vedecky overené. Ak ešte nie si „fitnes profík“, budeš aspoň vedieť, ktorým trendom sa treba vyhnúť a prečo je dobré poradiť sa so skúseným trénerom.

„Je dôležité selektovať, od koho prijímam informácie, dôverovať odborníkom a názorom, ktoré sú overené časom alebo podložené vedou. Nestane sa ti potom, že zješ pizzu a kúpiš si kolagén na to, aby ťa odvodnil,“ radí Jakub Šoltés.

„Ak so sebou chceš niečo robiť, no nevieš, ako začať, a máš zmätok zo všetkých trendov, príď za nami do Form Factory a my ťa radi nastavíme na správnu cestu a pomôžeme ti dosiahnuť reálne výsledky," dodáva na záver Jakub Šoltés.