Milióny eur za jeden turnaj. Bývalý zápasník prezradil zárobky Clash of the Stars

Promotér bojovej organizácie I am Fighter (IAF) v podcaste Red Card priblížil, koľko ľudí sleduje kontroverznú konkurenčnú českú organizáciu Clash of the Stars (COTS) plnú bizarných zápasov. Nielenže sa v nej totiž bijú influenceri, tiktokeri a hudobníci, ale aj hendikepovaní ľudia.

Ondruš je bývalý zápasník, ktorý má za sebou dokopy vyše sto zápasov (či už v kickboxe, alebo MMA) a práve preto podobné zápasy vníma oveľa kritickejšie. Podľa neho so športom totiž nemajú čo spoločné a totálne ho degradujú.

„Zápas dvoch Tadeášov (Tadeáša Veselého a Tadeáša Růžičku) je pre mňa úplný úlet, to je ako vo futbale jeden na jedného, pričom ten druhý je dievča bez nohy. Mňa serie to, že tí ľudia to chcú vidieť, lebo sú až takí úchylní. Je to najsmutnejší príbeh, ktorý zažívam za svoju bojovú kariéru,“ povedal Ondruš.

Okrem toho, že sa do Clash of the Stars poriadne obul, prezradil čísla sledovanosti organizácie. „To, čo mali oni predaných pay per view na posledný event, to je 300-tisíc sledujúcich. To nemal nikto. Keď ide Sparta so Sláviou, tak to na O2 TV sleduje 250- až 300-tisíc ľudí,“ prezradil promotér IAF s tým, že to je v prepočte 90 miliónov korún, teda zhruba 3,7 milióna eur.

„To desatina národa to chce vidieť? Ty vole, dvaja liliputáni, ako sa bijú. Dobre, ale to nie je MMA, nech je to nejaká vojna dvoch liliputánov alebo tiež dve na dve ženy, to jediné sa mi celkom páčilo,“ dodal.