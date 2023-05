Nevidiaci Dragunov bude zápasiť v Clash of the Stars: Súper mi v minulosti ubližoval a šíril o mne nezmysly (Rozhovor)

Vyspovedali sme nevidom├ęho ─Źesk├ęho tiktokera, ktor├ęho ─Źak├í premi├ęra v MMA. Bude z├írove┼ł prv├Żm nevidiacim z├ípasn├şkom, ktor├Ż vst├║pi do klietky.

─îesk├í bojov├í organiz├ícia Clash of the Stars zameran├í najm├Ą na z├ípasy celebr├şt, influencerov a youtuberov pob├║rila verejnos┼ą ohl├ísen├şm z├ípasu medzi nevidiacim Janom Podran├Żm alias Dragunovom a┬áDanielom ÔÇ×Dannym z TVTwixxÔÇť Sonnleitnerom. Ich duel je napl├ínovan├Ż na piaty turnaj organiz├ície, ktor├Ż sa uskuto─Źn├ş 10. j├║na.



Z├ípas bude pod hybridn├Żmi MMA pravidlami. Boj na zemi je s├şce povolen├Ż, ale bojovn├şci nebud├║ m├┤c┼ą jeden druh├ęho kopa┼ą. Kontroverzn├ę v┼íak je, ┼że zatia─ż ─Źo Dragunov m├í jasn├Ż hendikep, ke─Ć┼że je nevidom├Ż, Danny vid├ş. Aby boli sily vyrovnanej┼íie, bude ma┼ą v z├ípase o─Źi prekryt├ę ┼íatkou. Okrem toho bud├║ ma┼ą obaja z├ípasn├şci na sebe pripevnen├ę zvon─Źeky, aby sa v klietke vedeli ─żah┼íie n├íjs┼ą.┬á





Zdroj: Arch├şv Dragunova



Vzh─żadom na v├í┼íne, ktor├ę organiz├ícia vyvolala, sme sa rozhodli oslovi┼ą priamo Dragunova, aby objasnil, pre─Źo chcel z├ípas pr├íve v Clash of the Stars, na z├íklade ─Źoho si vybral s├║pera a ─Źo vrav├ş na reakcie verejnosti. Tiktoker, ktor├ęho sleduje vy┼íe 100-tis├şc┬á─żud├ş, n├ím objasnil aj to, ako vn├şma rasistick├ę vyjadrenia svojho kontroverzn├ęho tr├ęnera, z├ípasn├şka a kulturistu Filipa Grzn├íra, ale aj to, ─Źo pl├ínuje v bud├║cnosti robi┼ą a ako funguje ┼żivot nevidiaceho ─Źloveka.

I ke─Ć┬áste v┬á─îesku ve─żmi popul├írny, na Slovensku v├ís zatia─ż┬ámnoho ─żud├ş nepozn├í. Ako by ste sa predstavili n├í┼ímu ─Źitate─żovi a┬áako by ste mo┼żno v┬ákr├ítkosti pribl├ş┼żili┬ásvoju popularitu?

Vol├ím sa Dragunov a som od dvoch rokov nevidom├Ż. Venujem sa sedem rokov soci├ílnym sie┼ąam a┬ásna┼ż├şm sa na nich tvori┼ą ─Źo najorigin├ílnej┼í├ş obsah, ktor├Ż ─żudia nen├íjdu nikde inde. A┬áako som sa stal sl├ívnym? Ke─Ć som mal asi trin├ís┼ą rokov, poslal som video do telev├şzie Prima, na ktorom som spieval a hral pritom do rytmu svojimi u┼íami.



S┬árovnak├Żm vyst├║pen├şm som bol nesk├┤r aj v┬á─îesko-Slovensko m├í talent. Ke─Ć┼że to bolo vtipn├ę,┬ádostal som sa do povedomia ─żud├ş. Bavilo ma to, tak som za─Źal to─Źi┼ą podobn├ę vide├í aj na Youtube, kde sa fan├║┼íikovsk├í z├íklad┼ła rozr├ístla.





Desiateho j├║na sa pobijete s┬áDannym z┬áTVTwix v┬áklietke pod hybridn├Żmi pravidlami na turnaji Clash of the Stars 5, pri─Źom v├í┼í s├║per bude ma┼ą prekryt├ę o─Źi ┼íatkou a┬ábudete ma┼ą na sebe zvon─Źeky, aby ste sa vedeli v┬áklietke ─żah┼íie n├íjs┼ą pod─ża zvuku. Ako to cel├ę vzniklo? ┼álo o┬áv├í┼í n├ípad ├şs┼ą do MMA z├ípasu alebo v├ís na to niekto nahovoril?

Ja som mal p├┤vodne z├ípasi┼ą u┼ż sk├┤r, pri─Źom m├┤j s├║per mal by┼ą MaxGreen. Tento ─Źlovek o┬ámne na internete vravel fakt zl├ę veci, vym├Ż┼í─żal si hl├║posti, ozna─Źoval ma za pedofila. Potom na tla─Źovej konferencii k┬á┼ítvrt├ęmu turnaju Clash of the Stars za mnou pri┼íiel, objal ma a┬ápodal mi ruku.



Nerozumiem ─żu─Ćom, ktor├ş sa spr├ívaj├║ na internete stra┼íne drsne a┬ápotom v┬árealite s├║ mil├ş. K┬átomuto z├ípasu v┼íak nakoniec nedo┼ílo, organiz├ícia povedala, ┼że by to pre Maxa nedopadlo dobre, ke─Ć┼że nem├í sk├║senosti a┬ánetr├ęnuje bojov├ę ┼íporty. V┬áskratke, on je tam len┬ána z├íbavu. Nemal by ┼żiadnu ┼íancu.

Kde v┼íak vznikol n├ípad, ┼że p├┤jdete┬áz├ípasi┼ą vy konkr├ętne?

S┬át├Żm som pri┼íiel ja s├ím, ke─Ć┼że tr├ęnujem u┼ż takmer rok bojov├ę ┼íporty a┬áchcel som spravi┼ą nie─Źo, ─Źo e┼íte nikdy nikde nebolo. ┼Żiaden nevidom├Ż ─Źlovek e┼íte nebol z├ípasi┼ą v┬áklietke. N├ísledne mi organiz├ícia┬ápon├║kla na ┼ítvrt├Ż turnaj ako s├║pera pr├íve Dannyho.



Povedal som si, ┼że to bude v├Żzva, ke─Ć┼że je mohutnej┼í├ş, vy┼í┼í├ş, bude ma┼ą v├Ą─Ź┼íiu silu. V tom ─Źase som v┼íak┬ámal len nie─Źo okolo p├Ą┼ądesiat kilogramov. Povedal som im, ┼że potrebujem viac ─Źasu na pr├şpravu, tak sme sa dohodli a┼ż na piaty turnaj. Moment├ílne m├ím 62 alebo 63 kilogramov.





Zdroj: Arch├şv Dragunova

V akej kategórii bude váš zápas?

Nesmieme ma┼ą viac ako 70 kilogramov. Ja budem ma┼ą asi maxim├ílne 64 kilogramov a┬ápredpoklad├ím, ┼że on bude ma┼ą 69.

Ned├ívno ste vraveli, ┼że Dannymu chcete v┬áklietke naozaj ubl├ş┼żi┼ą. Kedy sa to medzi vami tak vyhrotilo, ┼że padaj├║ a┼ż tak├ęto vyjadrenia?┬á

V┬áminulosti mi ubli┼żoval. A nielen mne, ale aj in├Żm ─żu─Ćom. Nakr├║cal o┬ámne vide├í, kde vravel, ┼że klamem o┬átom, ┼że nevid├şm, a┬áiba to hr├ím plus ─Ćal┼íie hl├║posti. Polka republiky mu uverila.



Zhruba po troch rokoch sa to upokojilo a┬á─żudia za─Źali viac veri┼ą mne.┬áZistili, ─Źo je za─Ź. St├íle sa s├şce n├íjdu ─żudia, ktor├ş vravia, ┼że vid├şm, ale je mi to u┼ż jedno. Danny ubli┼żoval aj Freescootovi a ─Ćal┼í├şm. Robil v┼żdy to, ┼że sa s┬ániek├Żm skamar├ítil, potom sa mu obr├ítil chrbtom a┬án├ísledne na┼łho h├ídzal ┼ípinu na internete.