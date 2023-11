Priscilla chce ukončiť zápas s Terezou už v prvom kole. Očakávaný turnaj sa už blíži, organizátori pridali aj výhodnejšie lístky

Nadchádzajúci turnaj Fight Night Challenge 5 sa nezaobíde ani bez žien. Účastníčky známej reality šou Ruža pre nevestu Priscilla Versluis a Tereza Kosecová sa v decembri stretnú proti sebe v ringu.

Priscilla Versluis mala záujem o zápas v ringu už nejaký čas. Fanúšikovia špekulovali o tom, koho jej organizácia postaví do cesty. Voľba napokon trochu prekvapivo padla na ďalšiu z protagonistiek romantickej šou Terezu Kosecovú. „Je vyššia a rovnako má o niečo dlhšie ruky, ale nemyslím si, že by to pre ňu mala byť nejaká extrémna výhoda. Možno práve to, že som malinká, zohrá rolu a dokážem sa ľahšie uhýbať. Keď budem obratná, nemusí ma vedieť trafiť,“ komentuje.

Priscilla a Tereza sa pod záštitou organizácie Fight Night Challenge pobijú vo váhe do 60 kilogramov. Polovičná Holanďanka sa medzi lanami však dlho zdržať neplánuje. „Chcela by som, aby bol zápas rýchly. Nechce sa mi v ringu naťahovať tri kolá, teda dokopy deväť minút. Budeme to nejak musieť ukončiť už v prvom kole. Nechcem to nechávať na body,“ naznačila svoj plán.

Priscilla je v plnom tréningovom nasadení, z tvrdých rán a krvi žiadny strach nemá. „Modrín a zranení sa vôbec nebojím. Znesiem veľmi veľa bolesti, takže budem v poriadku,“ ubezpečila.

V reality šou Ruža pre nevestu sa so svojou oponentkou do vyostreného konfliktu nedostala. Na začiatku decembra tak bude musieť dať akékoľvek kamarátstvo bokom. „Tereza trénuje, maká, no mám pocit, že má zo zápasu mierne obavy. Prajem jej, aby sa dala dokopy a bola v pohode. Poznám jej životný štýl – párty, ruka hore, alkohol a podobne. Ja už veľmi dlho abstinujem a nikam nechodím. Snažím sa dať dokopy aj svoju psychiku, nielen fyzickú zdatnosť,“ skonštatovala Priscilla Versluis.

