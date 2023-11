Cestujúcim vo vlaku do Košíc sa naskytol neuveriteľný pohľad. Takúto párty vo vlaku Slovensko ešte nezažilo

Jedine─Źn├í techno p├írty nem├í na Slovensku obdoby.

V utorok 31. okt├│bra poobede sa na bratislavskej hlavnej stanici za─Źali zbieha┼ą cestuj├║ci, ktor├ş mali namieren├ę na v├Żchod Slovenska. Namiesto cestovn├Żch ta┼íiek a kufrov si v┼íak priniesli origin├ílne outfity, dobr├║ n├íladu a zop├ír flia┼í ob─ż├║ben├Żch drinkov.┬áKe─Ć pred pol ┼ítvrtou stani─Źn├Ż rozhlas ohl├ísil pr├şchod vlak smer Ko┼íice,┬ádesiatky cestuj├║cich u┼ż nedo─Źkavo st├íli na n├ístupi┼íti. Kr├ítko po pol ┼ítvrtej sa ┼ípeci├ílny techno vag├│n zaplnil fan├║┼íikmi ┼ż├ínru a skvelou n├íladou.

Koncept techno p├írty vo vlaku┬áje na Slovensku zatia─ż pomerne nezn├ímy. V susedn├Żch krajin├ích, napr├şklad v Nemecku, sa ale te┼í├ş ve─żkej popularite. Napriek tomu sa l├şstky na t├║to unik├ítnu akciu vypredali takmer okam┼żite. K dispoz├şcii bolo len nieko─żko desiatok exkluz├şvnych l├şstkov,┬áktor├ę bolo mo┼żn├ę zak├║pi┼ą na webe www.redroom.sk┬áalebo┬ávyhra┼ą na instagramovom profile J├Ągermeister. Kto zav├íhal, ten mohol nesk├┤r ─żutova┼ą.

O hudobn├║ dramaturgiu a program sa po─Źas celej jazdy staral producent a techno vizion├ír Trezor, ktor├Ż je founder projektu REDROOM.┬áO ─Ćal┼íie sety sa v historicky prvom techno vlaku postarali Spacer & Dr.Sound. Pr├íve v spolupr├íci s Redroom sa┬áJ├Ągermeister rozhodol┬ávypravi┼ą tento historicky prv├Ż techno vlak.┬á

R├┤znorodos┼ą, ktor├í sp├íja

Tetovania, piercingy, divok├ę outfity. Jednoducho absol├║tna rozmanitos┼ą. Vo vag├│ne sa stretli najr├┤znej┼í├ş ─żudia z cel├ęho Slovenska, ktor├Żch spojila l├íska k elektronickej hudbe a z├íbave.┬áAzda ka┼żd├Ż si z tejto takmer 7-hodinovej cesty vlakom odniesol okrem skvelej n├ílady aj pocit prijatia. Spolo─Źne vytvorili jedine─Źn├║ a nezabudnute─żn├║ atmosf├ęru, ktor├í zaplnila nielen techno voze┼ł, ale aj ostatn├ę ─Źasti vlaku. Svoje o tom iste vedia aj cestuj├║ci z 1. triedy, ktor├í sa nach├ídzala hne─Ć ved─ża techno voz┼ła.┬á



Z poh─żadu na roztancovan├Żch ├║─Źastn├şkov rave p├írty vo┬áved─żaj┼íom vozni boli ostatn├ş cestuj├║ci spo─Źiatku rozpa─Źit├ş, nesk├┤r sa v┼íak za─Źali usmieva┼ą. Niektor├ş neodolali a neoby─Źajn├║ p├írty si za─Źali foti┼ą.┬á

Po pr├şchode do Ko┼í├şc ale z├íbava nekon─Źila. Pr├íve naopak. Ka┼żd├Ż, kto si v predstihu k├║pil l├şstky, mohol pokra─Źova┼ą do Starej Sladovne. T├í v utorok ve─Źer praskala vo ┼ív├şkoch. Nikto si toti┼ż nechcel necha┼ą ujs┼ą nadupan├Ż line-up┬áline-up s headlinerom blk. a ─Ćal┼í├şmi menami ako Cadzow, Craaig,┬áArtlus, Dr.Sound ─Źi Diente.

V Sladovni to ┼żilo a Ice cold shoty J├Ągermeistra i┼íli na bare a┼ż do neskor├Żch rann├Żch hod├şn. Tak, ako sa na poriadny RAVE patr├ş. Prv├Ż rann├Ż r├Żchlik z Ko┼í├şc do Bratislavy nestihol zrejme nikto.

