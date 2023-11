Čo sa deje s tvojím telom pri fajčení? Oxid uhoľnatý „vysáva“ kyslík z orgánov, v krvi ti koluje arzén aj kyanid

V cigaretovom dyme je približne 70 jedovatých látok, ktoré oslabujú imunitný systém a poškodzujú bunkovú DNA. Čo sa stane, keď budeš fajčiť každý deň?

Predstav si, že ležíš na ceste a z celej sily vdychuješ výfukové plyny vychádzajúce zo starej škodovky. Nepríjemné, že? Teraz si predstav, že to robíš každý deň, no okrem výfukových plynov vdychuješ aj jed na potkany a ešte niekoľko desiatok podobných „vôní“. Akokoľvek nechutne to znie, presne to robí človek, ktorý si občas rád zapáli „jednu cigaretku“.

Nikotín je síce veľmi návykový, ale napriek tomu je to relatívne neškodná látka. To, čo fajčiara pomaly zabíja, je cigaretový dym, ktorý obsahuje viac ako 5 000 chemikálií a zhruba 70 z nich môže spôsobiť rakovinu.

Štúdie dokazujú, že ani moderné „cigaretové vylepšenia“, ako sú lepšie filtre či „lightky“, neznížili riziko ochorení spojených s fajčením. V tomto článku si rozoberieme, čo konkrétne sa v tvojom tele deje počas fajčenia cigariet a po ňom.

Zdroj: Pixabay

V rámci série Čo sa deje s tvojím telom, keď... ti prinášame vedecky podložené zaujímavosti o úžasných mechanizmoch ľudského tela – tému nezabudni sledovať a každý týždeň dostaneš upozornenie na nový článok. Pre prístup k prémiového obsahu sa nezabudni stať členom klubu Refresher+.

Už jeden šluk spraví telu šok

Ak si ešte nikdy nefajčil, prvý „šluk“ sa tvojmu telu určite páčiť nebude a pokúsi sa tejto nálože toxických látok čo najrýchlejšie zbaviť. Dym, ktorý je zložený najmä z nikotínu (alkaloidového derivátu tabaku), dechtu a jedovatého plynu oxidu uhoľnatého, podráždi tvoje dýchacie cesty a ty začneš okamžite kašľať. V ďasnách a na jazyku odumierajú dobré baktérie, čo vedie k suchu v ústach a nepríjemnému zápachu.