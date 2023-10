Mejkap pre mužov už zoženieš aj v tejto slovenskej drogérii. Toto je pravý dôvod, prečo muži potrebujú vlastné beauty produkty

OK

Do roku 2023 patria aj produkty pre mužov. Jedným dychom však treba dodať, že do roku 2023 patrí aj to, že nebudeme zosmiešňovať mužov, ktorí po kozmetike siahnu – bez ohľadu na označenie MEN. Pleť je predsa pleť.

Travel influencer Milan bez mapy na svojom Instagrame upozornil na zaujímavú novinku v sieti slovenských drogérií. Do ponuky zaradili líniu mejkap produktov značky Revolution, ktoré sú určené pre mužov. „Klobúk dole," napísal známy influencer a drogériu pochválil za to, že žije v roku 2023. V ponuke je celý rad určený mužom – od CC krémov a korektorov cez farby na líčka a bronzery až po púdre. Nechýba ani skincare: náplasti a SOS balzam na vyrážky dopĺňajú exfoliačné a zmatňujúce séra, ílová maska a balzam na pery. Skin tints značky Revolution Man sú dostupné v troch odtieňoch. Cena: 10,95 € Zdroj: Refresher/Tímea Krauszová Tieto novinky sa nachádzajú v regáli s produktmi určenými pre mužov. Podobný sortiment sa v slovenských drogériách v posledných rokoch pomaly rozrastá, hoci podľa našich informácií starostlivosť o pleť tvorí stále len pár percent z celého pánskeho sortimentu. Refresher sa pozrel na to, či sa tieto produkty nejako líšia od bežne predávanej kozmetiky: sú nejako šité na mieru mužskej pokožke alebo ide len o marketingový ťah? Na pomoc sme si prizvali kozmetickú chemičku Katarínu Balabánovú (@b_b_w_k), ktorá má skúsenosti aj s vývojom produktov pre slovenskú kozmetickú firmu, a Luciu Šenkovú (@lussimakeupartist), profesionálnu make-up artistku. V čom sa líšia kozmetické produkty pre mužov? Pánska kozmetika býva zabalená v iných farbách, prevládajú v nej aj iné vône (napríklad vôňa tabaku, ihličia a iné zemité tóny) a časť kozmetiky je venovaná špecificky starostlivosti o bradu (buď na úpravu brady, alebo na holenie a starostlivosť po holení). Inak však medzi pánskymi a inými produktmi nie je rozdiel: hydratačné krémy hydratujú, krycie krémy kryjú, čistiace gély čistia. Chemička Katarína Balabánová pri pohľade na zloženie niektorých z ponúkaných produktov pre mužov od značky Revolution hovorí, že keby na obale nebolo slovo men, nevedela by, že sú určené pre mužov. Takéto zloženia sú typické pre daný druh produktu: napríklad CC krém zložením pripomína iné dostupné CC krémy (CC = colour correction, teda s efektom farebného zjednotenia). Niektoré veci pri kozmetike však zo zloženia neodhadneš: napríklad farba, vôňa či textúra ti môže spríjemniť alebo znechutiť zážitok z používania. V kombinácii so správnym obalom tak môže značka lepšie zacieliť na pánov. Ale vo svojej podstate si kúpia to, čo nájdu aj v ostatných „ženských" regáloch v drogériách. Pokiaľ ide o samotné líčenie, keďže časť línie je zameraná vyslovene na mejkap, tiež nejde o produkty šité na mieru mužom. „Jediný rozdiel medzi líčením mužov a líčením žien je ten, že ak muž nemá záľubu v mejkape, tak zvyčajne chce len zakryť nedokonalosti," vysvetľuje pre Refresher profesionálna vizážistka Lucia „Lussi" Šenková. Muži zvyčajne nechcú zvýrazniť nejaké črty alebo sa vyhrať s farbami na viečkach, nevyžívajú sa v používaní trblietok. „Muži si zvyčajne nekúpia ružové obaly alebo niečo iné, čo môže pôsobiť zženštilo. Kozmetika pre mužov býva v tmavých, modrých či zelených obaloch, má odlišnú vôňu. Ale medzi týmito produktmi a bežným mejkapom takpovediac pre ženy nie je žiaden rozdiel. Táto súprava od Revolution je čisto marketingový ťah," dodáva Šenková.