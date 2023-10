VIDEO: Nový film DiCapria, De Nira a Scorseseho vyjde už zajtra. Pozri si finálny trailer a zisti, prečo ho musíš vidieť v kine

Posledný trailer je veľkým lákadlom do kina. Najnovší film legendárnej hollywoodskej trojice si môžeme pozrieť už čoskoro!

Dlhoočakávaný, triapolhodinový veľkofilm Killers of the Flower Moon vychádza v slovenských kinách už vo štvrtok 19. októbra. Štúdio Apple vydalo ešte posledný trailer, aby nalákalo ľudí do kina, a len ťažko si po jeho videní niekto povie, že to nebude stáť za to.

Od návštevy kina môže odradiť jedine dlhá stopáž, ale aj Scorseseho predošlý film The Irishman od Netflixu mal tri a pol hodiny a všetky jeho scény boli opodstatnené.

Režisér Martin Scorsese (The Irishman, Goodfellas) písal scenár pre Killers of the Flower Moon niekoľko rokov. Scorsese a jeho scenárista Eric Roth sa so scenárom trápili dva roky, a keď ho stále nevedeli rozlúsknuť, DiCaprio ich požiadal, aby zmenili podstatnú časť príbehu.

Namiesto toho, aby dej ukázali z pohľadu vyšetrovateľov FBI, spravili hlavnými postavami pôvodných obyvateľov Ameriky z kmeňa Osage a najmä postavu Lea DiCapria, ktorý sa zamiluje do miestnej ženy. Ľudia z kmeňa Osage budú vo filme čeliť hrozbe belochov, ktorí ich začnú zabíjať, pretože sa miestni obyvatelia nechcú vzdať pôdy, na ktorej sa ťaží ropa.