Toto nie je Kendall: Modelka predala spoločnosti Meta svoju tvár za milióny dolárov, s jej AI verziou si teraz môžeš písať

Najskôr prišiel Meta AI asistent. Teraz máme už aj AI celebrity. Vyplakať sa Kendall Jenner? Môžeš. Vyriešiť záhadu s Paris Hilton? Kedykoľvek. Nie sú to však naozaj ony.

Umelá budúcnosť je tu. Snoop Dogg, Paris Hilton, Kendall Jenner a desiatky ďalších celebrít doslova predali svoj výzor a hlas spoločnosti Meta. Tá zo získaného materiálu vytvorila nové AI persóny – profily plné obsahu generovaného umelou inteligenciou, ktoré Meta spravuje.

Napríklad Kendallinu tvár a hlas si požičala Billie, ktorá sa predstavuje ako tvoja staršia sestra. Na jej instagramovom profile svietia typické influencerské fotky a výzva, aby jej ľudia bez obáv napísali a porozprávali sa s ňou. Jenner za niekoľko hodín v štúdiu zinkasuje v priebehu dvoch rokov zrejme niekoľko miliónov dolárov – podľa The Information „najdrahšia“ celebrita dostala až päťmiliónovú odmenu.

Meta nezverejnila, kto koľko za takéto skopírovanie osobnosti zinkasoval, no zatiaľ ich je takmer tridsať a určite budú pribúdať.

@yoursisbillie na Instagrame. Zdroj: Instagram

Čau, som Billie, tvoja staršia sestra (a len náhodou vyzerám úplne ako Kendall)

Meta oznámila, že vydáva 28 nových AI profilov založených na kultúrnych ikonách zo sveta hudby, športu či sociálnych sietí. Mark Zuckerberg ich odhalil v septembri spolu s AI chatbotom podobným ChatGPT.

Nateraz môžeš profily len sledovať, no v Spojených štátoch si už s nimi ľudia môžu písať. Ich animovaná fotka sa v čete bude meniť podľa toho, kam konverzácia smeruje, čo má zabezpečiť ešte hlbšie ponorenie do debaty. Prakticky budeš vidieť, ako sa tvária, keď ti odpisujú.

V prípade Billie je jej rola „tvoja staršia sestra“, takže ti pomôže rozhodnúť sa o outfitoch, o vzťahoch alebo o plánoch na víkend, jednoducho s tebou pokecá o hocičom. Ďalšie persóny zahŕňajú detektívku Amber (Paris Hilton), športového nadšenca Bru (Tom Brady) či dungeon mastera (Snoop Dogg).

Profil @meethedungeonmaster, ktorý je založený na hlase a výzore Snoop Dogga. Zdroj: Instagram

Reakcie pod fotkami a najmä pod videom Billie však nie sú len nadšené. Mnohí ľudia v komentároch vyjadrujú strach a obavu z toho, kam táto AI revolúcia vedie. AI persóny môžu totiž zmeniť to, ako interagujeme s celebritami, ale aj to, ako budujeme osobné vzťahy. Vyzerá to tak, že Meta očakáva budúcnosť plnú AI persón, nielen celebrít, ale časom možno aj bežných ľudí.

Kam to až chce Meta dotiahnuť s AI na sociálnych sieťach?

Okrem AI asistentov predstavila Meta aj AI nálepky (teda možnosť vygenerovať si vlastnú nálepku do storiek) a AI úpravy fotografií zadarmo a rýchlo. Tieto možnosti budú fungovať aj v skupinových četoch, takže napríklad môžeš upraviť fotku pred odoslaním alebo Meta položí AI otázky a pošle odpovede skupine. Stačí označiť @MetaAI a príde ti odpoveď rovno v skupine.