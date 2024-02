Veronika tancovala s Usherom: Naživo bol trochu arogantný a nezodpovedný. Bol to však najlepšie platený job (Rozhovor)

Svetové produkcie chodia pravidelne nakrúcať reklamy do východnej Európy, pretože je to tu pre nich omnoho lacnejšie, hovorí úspešná slovenská tanečnica.

„Usher počas nakrúcania ani nešiel podľa našej choreografie. Tancoval si tie svoje overené veci, ktoré robí v každom druhom klipe, a my sme ho tam dopĺňali. Dokonca nám pri jednom zábere bolo povedané, že možno ani nepríde, lebo sa mu nechcelo. Bol zavretý vo svojom karavane a nikto nevedel, či nakoniec príde alebo nie,“ prezrádza Veronika.

Veronika Prieložná je úspešnou slovenskou tanečnicou, ktorá sa venuje predovšetkým dvom tanečným štýlom známym ako vogue a contemporary. Veľa tanečníkov podľa jej slov takéto kombo nerobí.

Počas svojej dlhoročnej kariéry už spolupracovala s mnohými známymi česko-slovenskými rapermi, so svetovým choreografom Sadeckom Berrabahom v Dubaji či na reklame na svetoznámy koňak, v ktorej tancovala po boku speváka Ushera.

V rozhovore nám prezradila napríklad aj to, prečo do poslednej chvíle netušila, že bude tancovať s Usherom, koľko za tento job zarobila, ako špeciálne sa oňho na pľaci staral jeho tím, akou náhodou sa stretli s will.i.am-om v hoteli, prečo vouge dance tancujú predovšetkým ľudia z LGBTI+ komunity alebo aké úrazy sa jej už stali pri tanci.

Zdroj: Veronika Prieložná archív

Poďme priamo k veci. Ako sa ti podarilo tancovať po boku Ushera?

Kamarát tanečník mi poslal ponuku z kastingovej agentúry s tým, že by som sa mu na to hodila. V tom čase sme však ani netušili, že ide o reklamu, v ktorej by som tancovala s Usherom. Navyše som v čase kastingu, ktorý sa konal v Prahe, mala nejaké vystúpenia na druhom konci Slovenska. Tak som im len poslala správu, že spĺňam ich podmienky, a pridala aj svoj showreel. (video obsahujúce zostrih všetkých tanečných štýlov, ktoré ovláda, poz. red.)

Ich to zaujalo natoľko, že mi dovolili urobiť kasting na diaľku s ich inštrukciami. Neskôr sa mi ozvali, že som postúpila do druhého kola a že či by som mohla prísť na druhý deň do Prahy. Ale v tom čase som zas bola v Londýne. (smiech) Možno keby som v tom čase vedela, že ide o tancovanie s Usherom, tak by som hneď priletela. Lenže ja som o tom celý čas ani netušila.

To je v tomto biznise bežné, že do poslednej chvíle nevieš, pre koho vlastne ideš tancovať?

Jasné, napríklad keď som išla tancovať do reklamy pre jedného nemenovaného operátora, tak som sa to dozvedela až priamo na pľaci na základe farieb kostýmov a scény.

Ako to teda nakoniec dopadlo?

Druhé kastingové kolo prebiehalo cez Zoom call. Cez kamošku bývajúcu v Londýne som si našla jednu maličkú miestnosť s veľkosťou bežnej kúpeľne. Aj keď som si dala mobil k stene a presunula sa na druhý koniec miestnosti, stále som sa celá nevošla do záberu. (smiech) Ale nič iné sa nedalo. Našťastie ma nakoniec vybrali, a to aj napriek všetkým týmto okolnostiam, ktoré hrali v môj neprospech.

Slovenská tanečnica Veronika Prieložná vľavo vzadu za americkým spevákom Usherom. Zdroj: Veronika Prieložná archív

Kde sa to celé vyrábalo?

Točili sme to v Prahe, ale zastrešovali to Francúzi.

Takže Usher prišiel do Prahy len kvôli natočeniu jednej reklamy? Nemal tu nejaký koncert?

Nemal. Pricestoval na otočku len kvôli tej reklame. Aj keď to vyzeralo, že sa mu to ani nechce robiť.

Prečo?

My sme to točili dva dni a predtým sme mali ešte dva dni skúšky. On však na prvú ani neprišiel. A aj na tej druhej skúške zaňho robil všetko jeho asistent. Iba sa raz za čas postavil a skúsil si to. Ale inak sa na nás len pozeral. Mala som z neho pocit, že sa mu tam absolútne nechce byť, a dával to dosť najavo. Celý čas sa naňho čakalo.

Ako sa potom naučil vašu choreografiu, keď s vami poriadne ani neskúšal?

On celkovo ani nešiel veľmi podľa našej choreografie. Skôr tancoval také tie svoje overené veci, ktoré robí v každom druhom klipe, a my sme ho tam dopĺňali svojou nacvičenou choreografiou. Ale aj tá sa miliónkrát zmenila počas nakrúcania. Respektíve sa zjednodušovala. Dokonca nám pri jednom zábere bolo povedané, že Usher možno ani nepríde, lebo sa mu nechcelo. Bol zavretý v tom svojom karavane a nikto nevedel, či nakoniec príde alebo nie.