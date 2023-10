Vyskúšal som si depiláciu hrude aj intímnych partií: dalo sa to vydržať? (SKÚŠKA OHŇOM)

Čo ma bolelo viac a ako som to zvládol, sa dozvieš v novom diele videoformátu Skúška ohňom!

Starostlivosť o telo patrí k bežnému životu a platí to aj pri intímnych partiách. Pravidelne chodíme k holičovi, aby sa nám postaral o ochlpenie na tvári, tak prečo sa hanbiť ísť za odborníčkou, ktorá nás zbaví ochlpenia „tam dole“?

Keďže ide o chúlostivé miesto, veľa mužov sa, pochopiteľne, hanbí vyzliecť pred cudzou ženou. Iní páni – v tomto smere odvážnejší – môžu mať strach výlučne z bolesti. Sú však tieto obavy z depilácie opodstatnené?

Rozhodol som sa zistiť to jediným možným spôsobom: vyskúšať si ju. Okrem toho, že som otestoval, aký vysoký je môj prah bolesti, dozvedel som sa, aké benefity depilácia prináša. A hoci sa mi to spočiatku zdalo ako niečo strašné, keď zo mňa opadol strach, zistil som, že ide o procedúru, ktorá sa dá bez väčších problémov vydržať. Presvedč sa sám a pozri si, ako som to zvládol. Sleduješ Skúšku ohňom!