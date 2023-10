Tajné zábery z roku 2018: Cardi B je dosadená illuminátmi, aby nahradila Nicki Minaj, tvrdí Kanye West

Na verejnosť sa dostali uniknuté zábery z nevydaného dokumentu z roku 2018, v ktorom Ye, predtým známy ako Kanye West, označil raperku Cardi B za illuminátsku „agentku“. Okrem nej sa vyjadruje aj na adresu ďalších osobností, medzi nimi napríklad raperi Pusha T a Nas, speváčka Teyana Taylor či herec Corey Gamble, ktorý je priateľom jeho bývalej svokry Kris Jenner.

Ako informuje Complex, zábery sa na sociálne siete dostali v nedeľu a jeden z nich zachytáva Kanyeho sediaceho na gauči a listujúceho v magazíne s telefónom v ruke. Podľa všetkého v tom čase volal s hudobným manažérom Scooterom Braunom (známym riadením kariéry Justina Biebera, Ariany Grande, Demi Lovato či J Balvina).

V telefonáte tvrdil, že Cardi B je agentkou hudobného priemyslu, ktorú dosadili illumináti. „Ona si ani len nepíše svoje skladby. Je tam len preto, aby znela čo najviac ignorantsky, ako sa len dá. Doslova nahradila Nicki Minaj. Zámerne ju tam dosadili a teraz nevie, čo má robiť, a netuší, čo sa, kur*a, deje,“ povedal vo videu Ye. Okrem toho uviedol, že Corey Gamble je súčasťou CIA.

Kanye West going off about Cardi B, Corey Gamble, Nas, Teyana Taylor, and Pusha T in unreleased documentary clips from 2018. pic.twitter.com/kuKTe6f7Ye