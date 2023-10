Nechce sa ti cvičiť? Vyskúšaj „útulné kardio“, ktoré túto jeseň kraľuje fitnes trendom

Čo takto vymeniť chladné, sterilné prostredie fitnescentra za útulné prostredie domova?

Sviečky, pohodlné tepláky, chutný nápoj a obľúbený seriál. To, čo ti môže na prvý pohľad pripomínať pohodový piatkový večer pri Netflixe, je v skutočnosti skoré pondelkové ráno. „Útulné kardio“ (z angl. „cozy cardio“) je fitnes trend tohtoročnej jesene.

Jeho princípom je snaha spraviť si cvičenie čo najpríjemnejším a trochu si ho „zromantizovať“. Ponúka alternatívu ku krutej fitnes mentalite „no pain, no gain“, pretože hovorí – môžeš dosahovať svoje ciele a zároveň byť k sebe milý(á). Táto forma cvičenia ti môže pomôcť aj s motiváciou, pretože pohyb spája príjemné s užitočným.

„Celá myšlienka ‚útulného kardia‘ je premeniť aeróbnu aktivitu na niečo, pri čom sa budete cítiť dobre. Nahrádza chladné, sterilné prostredie fitnescentra a nudu útulnou atmosférou, ku ktorej sa budete radi vracať,“ píše Popsugar.

Za autorku „útulného kardia“ sa považuje influencerka Hope Zuckerbrow, ktorá má na Tiktoku vyše 950-tisíc followerov. Kedysi bojovala s nadváhou a po absolvovaní tvrdého tréningového programu schudla okolo 40 kíl. Keď začala kilá naberať naspäť, nechcela sa vrátiť k drsnému tréningu.

K pravidelnému pohybu sa teda začala motivovať tým, že vstáva skoro ráno, spraví si kávu, oblečie si najpohodlnejšie veci, zapne tlmené osvetlenie a pri obľúbenom seriáli prejde pár kilometrov na páse. To isté môžeš zopakovať so stacionárnym bicyklom alebo s iným trenažérom, či hoci aj so svojím vlastným telom.

Trend „útulného kardia“ zaujal aj reportérov portálu CNN, ktorí sa opýtali lekárov, či takýto štýl cvičenia stojí za to. Zhodli sa, že je to vynikajúci spôsob, ako ľudí motivovať k fyzickej aktivite. Aby si sa dostal do dobrej kondičky, zrejme budeš potrebovať oveľa intenzívnejší stimul, na začiatok to však stačí. Akákoľvek fyzická aktivita pomáha znížiť riziko úmrtnosti a kardiovaskulárnych chorôb.