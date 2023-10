Policajti po rokoch vyšetrili vraždu 2Paca. Prečo ho dal bývalý vodca gangu zastreliť?

2Pacova rodina sa konečne dočkala spravodlivosti.

Vraždu rapera Tupaca Shakura, ktorá pred dvadsiatimi siedmimi rokmi šokovala hudobný svet, konečne vyšetrili, píše BBC. Američana 7. septembra 1996 štyrikrát postrelili z auta. V dôsledku zranení zomrel pár dní nato v nemocnici vo veku 25 rokov.

Veľká porota v Nevade obvinila z tohto činu bývalého vodcu gangu South Side Compton Duana „Keffe D“ Davisa (60). Policajti ho v piatok zatkli v jeho dome a o niekoľko hodín neskôr aj obvinili. Vraždu vraj naplánoval po tom, čo sa jeho synovec so Shakurom pobil v kasíne.



Prípad viackrát preverovali, ale až v roku 2018, keď sa objavili nové informácie, ho znovu otvorili a podľa policajného dôstojníka Jasona Johanssona sa Davis sám priznal, že bol v osudný deň v aute, z ktorého vyšli výstrely.

Tupac Shakur, ktorého všetci poznali pod umeleckým menom 2Pac, sa preslávil hitmi ako All Eyez on Me, Changes, California Love alebo Hit Em Up a dodnes patrí medzi najuznávanejších raperov na svete.