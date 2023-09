Billie Eilish doslova horí na titulke magazínu Allure. Priznala, že ju stále desí strata súkromia a sláva

V rozhovore pre časopis uviedla, že aj napriek celosvetovému úspechu stále bojuje so slávou. Od tínedžerských čias sa však zmenila.

Speváčka Billie Eilish hviezdi na titulke najnovšieho čísla amerického magazínu Allure. Vo svojich 21 rokoch je už sedemnásobnou držiteľkou cien Grammy. V rozhovore pre časopis však uviedla, že aj napriek celosvetovému úspechu stále bojuje so slávou.

Billie najviac desí skutočnosť, že už navždy stratila súkromie. „Väčšinu dňa mám pocit blížiaceho sa konca. Keď príliš myslím na to, ako už nikdy nebudem mať súkromie,“ uviedla.

Do popredia sa dostala ešte ako 16-ročná svojim debutovým EP Don't Smile at Me a okamžite si získala pozornosť celého sveta. Odvtedy bojuje so sebaprijatím, slávou a tlakom, ktorý na ňu vyvíja spoločnosť.

Podľa jej výpovedí však už nie je tou istou osobou, akou bola v puberte. „Keď som mala 17 rokov, cítila som, že som sa našla. Hudba bola mojim receptom na to, aby som bola šťastná. Potom som trochu vyrástla a zrazu som pochopila, že toto nebude fungovať,“ zverila sa.

V halloweenskom vydaní Billie zapózovala v červených farebných tónoch a s extravagantnou vizážou. Odvážna a energická z úst chrlí ohnivé plamene a po pavučine si jazykom namotáva pavúka. Posiata korálikmi na záberoch odhalila aj svoju zraniteľnú stránku a v rozhovore priblížila viac informácií o svojej tretej vôni, ktorú predstaví čoskoro.