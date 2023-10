OKTAGON 47: Vyhrá slovenský obor svoj životný zápas proti „Terminátorovi“ alebo mu Čech nadobro zničí sny?

Oktagon MMA sa vracia na Slovensko.

Zimný štadión Ondreja Nepelu (po novom Tipos Aréna) sa v sobotu 7. októbra zaplní fanúšikmi zmiešaných bojových umení. Čaká ich totiž veľká udalosť, turnaj Oktagon 47. V hlavom zápase si zmerajú sily Karlos „Terminátor“ Vémola a Pavol Langer z Košíc.

Diváci konečne uvidia aj stále odkladaný zápas Mateusza Legierskeho s Karolom Ryšavým či prekvapivý duel Roba Pukača s Matoušom Kohoutom vo velterovej divízii. Bratislavčanov poteší aj návrat domácej Lucie Szabovej. Vráti sa do boja po dlhých dvoch rokoch.

Aj tentoraz sme sa pozreli na to, ako môžu jednotlivé zápasy dopadnúť, a zanalyzovali sme najpravdepodobnejšie scenáre. Neváhaj nám do komentára napísať, ako tipuješ výsledky zápasov ty. A ak ťa zaujíma viac článkov o bojových športoch, pridaj sa do nášho klubu Refresher +.

Základné informácie o turnaji Oktagon 47

Kedy: sobota 7. októbra

Kde: Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, naživo na

Hlavné hviezdy turnaja: Karlos Vémola, Pavol Langer, Robo Pukač, Karol Ryšavý, Lucia Szabová a ďalší sobota 7. októbraZimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave, naživo na Oktagon.tv Karlos Vémola, Pavol Langer, Robo Pukač, Karol Ryšavý, Lucia Szabová a ďalší

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa OKTAGON MMA (@oktagonmma)

Adam Horváth vs. Ahmed Sami

Jedným z hlavných ťahákov bratislavského turnaja mal byť pôvodne duel Vlasta Čepa s Matějom Peňázom. Český zápasník však ohlásil, že sa jeho ruka nestihne plne uzdraviť a Čepo sa napokon na poslednú chvíľu zranil, pričom už mal vybaveného náhradného súpera.



Bol ním prvý Egypťan v organizácii Ahmed Sami. Ten sa napokon na turnaji Oktagon 47 predsa len ukáže. Biť sa bude s Maďarom Adamom Horváthom, tréningovým partnerom dobre známeho Mátého Kertésza. Z desiatich výhier má na konte pôsobivých osem submisií. Sami má rovnaký počet výhier, no zároveň má o polovicu menej prehier než jeho protivník, teda tri.



Štyrikrát vyhral na KO/TKO, trikrát na submisiu. Svedčí to o tom, že obaja dokážu zápasiť v stoji aj na zemi, pričom viac sa do grapplingových výmen bude hnať asi Horváth. Keďže sme Maďara videli bojovať v Oktagone naposledy s Jozefom Wittnerom v roku 2019 (odvtedy porazil vo Fabriq MMA Mateja Šurina) a pre Samiho pôjde o premiéru v organizácii, ťažko predpokladať, kto nastúpi v lepšej forme.



V každom prípade obaja posledné zápasy vyhrali dominantne už v prvom kole. Je to dobré lákadlo, pretože v Bratislave sa to môže skončiť rovnako. O to náročnejšie sa však predpokladá, kto z nich udá tempo zápasu. O niečo viac však predsa len favorizujeme Horvátha, ktorého počet submisií pôsobí už na pohľad hrozivo a má na konte aj viac zápasov. V zlomových momentoch by tak mohol využiť väčšie skúsenosti.

Tip na víťaza: Horváth

Veronika Smolková vs. Megan Morris

Pre obe zápasníčky pôjde o debut v Oktagone. Slovenka sa mala pôvodne stretnúť v klietke s Grékyňou Mytilinaki, jej súperkou sa však nakoniec stáva Angličanka Morris. Tá má za sebou v profi MMA jednu výhru pred limitom na submisiu (armbar) a dve prehry na body. Úspechy predtým zbierala v amatéroch, kde sa v roku 2018 dokonca stala juniorskou majsterkou sveta.



Veronika Smolková patrí medzi najnádejnejšie bojovníčky na Slovensku a je viacnásobnou majsterkou šampionátu GAMMA. V tomto prípade neočakávame ukončenie pred limitom, ale skôr taktickú trojkolovú bitku, v ktorej bude záležať na tom, ktorá z bojovníčok lepšie presadí svoju taktiku a lepšie ustojí tlak. Do zápasu ako mierna favoritka nastúpi slovenská rodáčka. Zápas by mohla rozhodnúť svojou silou a dravosťou.

Tip na víťaza: Smolková

Gustavo Lopez vs. Beno Adamia

UFC veterán a bývalý titulový vyzývateľ Gustavo Lopez sa vracia po tvrdej prehre, ktorú utrpel v boji proti vtedajšiemu šampiónovi bantamovej váhy Jonas Mågårdovi. Teraz ho v klietke preverí Gruzínec Beno Adamia, ktorý má skúsenosti zo známych organizácií ako M-1 alebo ACB a aktuálne sa vezie na vlne dvoch výhier v rade.



Gustavo Lopez do bitky nastupuje v pozícii obrovského favorita. Na konte má viac skúseností, vo svojej kariére už čelil aj väčším výzvam a teraz bude navyše hladný po návrate do víťazného sedla. Ak si chce totiž znova vydobyť príležitosť zabojovať o titul šampióna, nemôže si dovoliť zaváhať.



Pokiaľ sa Lopez nedopustí žiadnej výraznej chyby, ktorú by Adamia mohol potrestať, mal by si dôjsť po dominantné víťazstvo a nebudeme sa čudovať, ak by to bolo ešte pred limitom. Lopez dokáže súpera zrušiť v postoji aj na zemi a drvivú väčšinu svojich výhier ukončil v prvom alebo druhom kole. Rýchly koniec očakávame aj tentoraz.

Tip na víťaza: Lopez

Zdroj: OKTAGON MMA

Lucia Szabová vs. Alexandra Andersröd

Lucia Szabová sa do Oktagonu vráti po dvoch rokoch, počas ktorých sa stala matkou. Teraz však chce nadviazať na svoje predchádzajúce úspechy v klietke. V rámci MMA je v Oktagone doteraz neporazená a na konte má štyri výhry, pričom tri súperky ukončila pred limitom. Teraz si brúsi päste na súperku zo Švédska a čaká ju zápas podľa špeciálnych Underground pravidiel.



Alexandra Andersröd je dvojnásobnou švédskou šampiónkou v K-1 a v rámci muay thai či kickboxu má viac ako tri desiatky zápasov. Má „ostré“ kolená aj lakte a na Slovenku tak po dvoch rokoch čaká naozaj náročná výzva. Andersröd bude mať navyše možnosť „pomstiť“ svoju krajanku Corneliu Holm, ktorú Szabová pred dvoma rokmi porazila.



Vo svete bojových športov sú dva roky dlhá pauza, v zápase preto rozhodne najmä to, v akej forme sa Szabová ukáže. Skúsená bojovníčka s vražedným inštinktom je však v boji jasnou favoritkou a nebude žiadnym prekvapením, ak si odnesie ďalšie ukončenie pred limitom.

Tip na víťaza: Szabová

Lucia Szabová. Zdroj: Oktagon MMA

Robo Pukač vs. Matouš Kohout

Toto bude veľká paráda. Nečakaný zápas, v ktorom sa Kohout predstaví vo velterovej divízii, teda vo vyššej váhovke, než je zvyknutý. Nebude síce musieť toľko chudnúť, netreba však zabúdať na to, že práve Pukač je v tejto váhe ako doma.