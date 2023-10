Čarovanie ovládlo Tiktok: česká „witchtokerka“ radí, ako sa spojiť s Luciferom, temnú mágiu vraj použila len raz

„Temnú mágiu som použila raz, keď som musela odraziť útok inej čarodejnice. Niektorí tvorcovia sa na sociálnych sieťach veľmi nemusia, je tam dosť veľká konkurencia,“ približuje 21-ročná čarodejnica Liatha, ktorá má na Tiktoku tisícky followerov.

Na tiktokovom profile 21-ročnej Liathy nájdeš naozaj špecifický obsah. Mladé červenovlasé dievča vo videách vysvetľuje, ako si vyrobiť čarodejnícku paličku, akým rituálom sa venovať počas „krvavého splnu“ či to, ako sa spojiť s Luciferom. Liathin profil sleduje vyše 15-tisíc ľudí a jej príspevky majú tisíce lajkov.

Ak by sa mladé dievča v stredoveku venovalo kúzlam a čarom, bola by to preň jasná vstupenka „do pekla“. Dnes sú tieto praktiky natoľko obľúbené a rozšírené, že na sociálnych sieťach dostal tento fenomén svoje vlastné meno – „witchtok“. Keď si zadáš tento hashtag do vyhľadávača na Tiktoku, vypadne ti takmer 50 miliárd videní.

Tiktokové čarodejníctvo dosiahlo najväčší boom počas pandémie, keď sme boli všetci zatvorení doma a tak trochu sme sa cítili ako „väzni svojho osudu“. Veriť tomu, že jednoduché „kúzlo“ s papierovým obrúskom, so sviečkou a soľou ťa dokáže ochrániť pred zlými silami – teda čímkoľvek od vírusu až po zlého šéfa –, sa zdá viac než lákavé.

Moderné bosorky majú štýl

Nepredstavuj si vráskavú bosorku s bradavicou na nose ani Hermionu, ktorá máva čarovným prútikom. „Witchtokové“ čarodejnice (a čarodejníci) sú oveľa sofistikovanejšie. Študujú, pracujú, starajú sa o svoj vzhľad a využívajú bežne dostupné predmety – veď kto už len má v dnešnej dobe čas zháňať žabí sliz či prameň vlasov tvojej/tvojho ex?

Čarodejníctvo a spiritualita sa často prekrývajú. Často sa stretneš s rôznymi formami manifestácie (dosiahnuť niečo len tým, že veríš, že sa to už deje), kryštálmi, kyvadlami či mimoriadne obľúbeným vykladaním kariet. Tieto magické predmety pritom nie sú vôbec lacné. Odborníci predpovedajú, že trh s kryštálmi bude mať do roku 2027 hodnotu takmer 6 miliárd dolárov.

Liatha, ktorá na Tiktoku vystupuje pod názvom cesta_magie, vraví, že nadprirodzený svet ju lákal už od skorej puberty. Časom si na sebe všimla rôzne „zvláštne schopnosti“. „Mala som rôzne vízie a záblesky. Bola som napríklad na starom hrade a z ničoho nič sa mi pred očami zjavil oheň. Neskôr som sa dočítala, že tam horelo. Dokázala som tiež komunikovať s rôznymi entitami a bytosťami,“ hovorí.