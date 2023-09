Český dizajnér Jan Černý oblieka NobodyListena aj Calina. Nechcem sa limitovať na odev, zbožňujem experiment (Rozhovor)

Známy český dizajnér Jan Černý je na módnej scéne považovaný za návrhárskeho mága. Po úspešnej stáži pre Louis Vuitton sa mu podarilo vzkriesiť z popola aj českú značku KARA. S prehliadkou na Pražskom hrade teraz začína novú éru vlastnej značky.

Prehlásiť, že dizajnér Jan Černý je jednou z najsledovanejších osobností českého módneho priemyslu rozhodne nie je prehnané. Zmysel pre detail a odvaha experimentovať totiž jeho tvorbu povyšuje na svetovú úroveň. Hoci si získal popredné miesto predovšetkým na streetwearovej scéne, svoje dizajnérske umenie rozhodne nelimituje. Inými slovami, čohokoľvek sa dotkne premení na zlato.

Ako čerstvý absolvent Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne si totiž rovno namieril na stáž do luxusného módneho domu Louis Vuitton, kde si jeho tenisky z kolekcie PRESTIGE X JAN všimol aj samotný Virgil Abloh. Z popola však vzkriesil aj českú značku KARU, ktorá si so svojou koženou a kožušinovou módou vďaka Janovi získala mladšiu cieľovku. Aj vďaka tomu ho ako najmladšieho kreatívneho dizajnéra českého biznisu zaradil do rebríčka 30 pod 30 aj časopis Forbes.

Čoho sa dotkne, premení na zlato. Jeden z najsledovanejších českých dizajnérov si nerád kladie limity a svoje kreatívne vízie posúva aj mimo módneho premyslu. Čo nám v rozhovore prezradil o novej kolekcii a s kým sa mu najlepšie spolupracuje? Zdroj: JAN SHOW 11/Foto: Vojtěch Veškrna

Práca s kožušinou však zďaleka nie je to najodvážnejšie, po čom doteraz siahol. Ako ambasádor značky Lexus si dokonca navrhol kompletnú potlač karosérie na vlastný model UX. Tá je pokrytá Rorschachovým testom (zrkadlovými vzormi). „Zbožňujem skrátka experiment a progres vo všetkých smeroch a nechcem sa limitovať len na odev,“ hovorí pre Refresher.

„Mňa jednoducho od prírody baví vytvárať nové veci. A keď píšem nové, myslím tým z podstaty vizuálne alebo koncepčne odlišné od tých, ktoré by ste bežne čakali. Našiel som si už za ten čas svoj rukopis a myslím, že rovnaké veci, ktoré robím ja, inde nenájdete. To je pre mňa ten najväčší zmysel a motivácia mojej práce. Ponúkať ľuďom produkty, myšlienky, zážitky, ktoré by inak nezažili,“ dodáva.

Skutočným zážitkom bola aj jeho 11. fashion show, na ktorej sme cez víkend v Prahe nemohli chýbať. Jan svojou veľkolepou prehliadkou odštartoval novú víziu značky, ktorá sa z Jan Černý zmenila na JAN SOCIÉTÉ. V exkluzívnom rozhovore pre Refresher nám prezradil, čo ho k výraznému rebrandingu inšpirovalo ale aj ako sa mu spolupracuje s hviezdnou klientelou, o ktorú, ako sme sami videli, nemá núdzu.

V Refresheri ti radi prinášame príbehy úspešných Slovákov z módneho priemyslu. Len nedávno sme pre teba vyspovedali aj slovenskú dizajnérku Zuzanu Ľos-Božikovú, ktorá nám predstavila svoju najnovšiu kolekciu Ad astra per aspera.





Cez víkend sme si v Prahe pozreli veľkolepú prehliadku, ktorá odštartovala novú víziu vašej značky. Jan Černý sa odteraz stáva JAN SOCIÉTÉ. Prečo po rokoch takáto zmena, čo vás k nej priviedlo?

JAN SOCIÉTÉ je zrazu plnohodnotná značka, ktorú tvorím ja s tímom mojich blízkych spolupracovníkov. Z názvu odišlo moje priezvisko, ktoré nenieslo žiadnu informáciu, a pridalo sa slovo, ktoré vystihuje spoločnosť, kultúru, komunitu, kult. Takže naopak pridáva informáciu a to rovno do názvu celej značky. JAN SOCIÉTÉ zastrešuje celú moju víziu, preškrtnutý JAN ale samozrejme zostáva. Navyše aj pre zahraničné trhy je tento názov úplne perfektný.

Dizajnér Jan Černý dokázal, že slovo "hranice" v jeho tvorbe nemajú miesto. Latku pri svojej 11. šou nasadil poriadne vysoko. Zdroj: JAN SHOW 11/FOTO: Jakub Zeman



JAN SHOW 11 prebehla v prekrásnom exteriéry Pražského hradu. Lokalita prehliadky, samotný názov JAN SOCIÉTÉ ale aj niektoré z luxusných predstavených modelov už na prvý pohľad evokujú luxus a eleganciu. Vaša tvorba sa však doteraz spájala najmä so streetwearom. Do akej miery sa zmena značky dotýka vášho dizajnérskeho rukopisu?

Ja rád hovorím, že mozog, ktorý kolekciu navrhol, sa nezmenil (smiech). Súčasne ale určite aj kvôli lokácii show aj kvôli prirodzenému posunu môžete vidieť v kolekcii množstvo noviniek a zmien. Tie sa týkajú najmä materiálov, kde nastal veľký progres.