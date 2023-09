EXKLUZÍVNE: Kristína Svarinská a Pil C pózujú v úchvatnej novinke od Zuzany Ľos-Božikovej. Aká je nová kolekcia?

Kolekcia Ad astra per aspera má experimentu na rozdávanie. Spolupracoval na nej aj známy textilný dizajnér Juraj Straka, ktorý poriadne zamiešal karty s extravagantnou potlačou. Pil C-ho košelu budeš chcieť okamžite aj pre seba.

Zuzana Ľos-Božiková je meno, ktoré na slovenskej módnej scéne netreba predstavovať. 24-ročná dizajnérka sa totiž môže pochváliť spoluprácami s Darou Rolins, Kristínou Svarinskou, Alžbetou Ferencovou (alias Zea) či Naty Kerny, ktorú niekoľkokrát obliekala aj počas finálových večerov Let's Dance. Hoci modely značky losbozikova zachutia najmä ženám s výraznou osobnosťou a okázalým štýlom, len málokto by sa v nich necítil ako skutočná bohyňa. Na scénu totiž prinášajú rafinovanú kombináciu zmyselnosti, elegancie a ženského šarmu.

Výnimkou nie je ani najnovšia kolekcia Ad astra per aspera, v preklade cez ťažkosti ku hviezdam, ku ktorej sme sa dostali exkluzívne ako prví. „Je pre mňa veľkým potešením, že aj v tejto kolekcii spolupracujem so spoločnosťou PRECIOSA, ktorá mi dodala nádherné sklenené krištále. Prvýkrát som sa však spojila s famóznym textilným dizajnérom Jurajom Strakom. V minulosti pracoval aj pre módny dom Schiaparelli a pre moju kolekciu inšpirovanú New Yorkom, navrhol práve potlače,“ hovorí pre Refresher Zuzana Ľos-Božiková. Jej úchvatnú novinku nájdeš na oficiálnom webe už od 1. októbra.

Slovenská dizajnérka Zuzana Ľos-Božiková si svojím výnimočným rukopisom a zmyslom pre detail podmanila celebritný svet. Pri svojej najnovšej kolekcii Ad astra per aspera predstavuje nové línie, svieže prvky aj nečakanú farebnú paletu. K experimentu ju inšpirovalo americké veľkomesto, ale aj osobný rast. Treba uznať, že jej risk naozaj vyšiel. Kolekcia vyzerá úchvatne. Zdroj: Archív respondentky/Zuzana Ľos-Božiková, Foto/Alex Haňdiaková

Okrem toho, že v nej zahliadneš svieže prvky, je nová kolekcia prezentovaná vo veľkom štýle, a to módnym editoriálom s herečkou Kristínou Svarinskou a raperom Pil C-m.

Toto tu ešte nebolo

Hoci jej charakteristický štýl nemožno poprieť ani v novej kolekcii, zdá sa, že mladá dizajnérka zatúžila po zmene a rozhodla sa odviazať. V novinke Ad astra per aspera totiž predstavuje hneď niekoľko sviežich noviniek, ktoré sme v jej tvorbe doposiaľ nevideli. Ide o odvážnu, no napokon veľmi vydarenú voľbu. Jednou z nich sú kabelky a náhrdelníky. Najväčším prekvapením je však aj prítomnosť dvoch pánskych modelov, ktoré odprezentoval práve Pil C.

„Pánska móda je pre mňa stále neprebádaným územím a výzvou,“ hovorí dizajnérka. V novej kolekcii však zatúžila po experimente. Zdroj: Archív respondentky/Zuzana Ľos-Božiková, Foto/Alex Haňdiaková

„V rámci tejto kolekcie som svojím rukopisom chcela prepojiť aj nejakú pánsku siluetu, lebo doteraz som zašla maximálne do unisex línií. S Lukášom sa poznám už roky a už dlhšie sme plánovali, že spolu niečo vymyslíme. Vychádzala som z konceptu celej kolekcie, no zároveň sme našli výborný prienik,“ hovorí dizajnérka pre Refresher. Pil C zapózoval v krištálikmi vykladanej kukle, tento doplnok mu je v osobnom štýle veľmi blízky, navyše za posledné sezóny ovládol aj móla svetových fashion weekov.

Herečka Kristína Svarinská si pre značku losbozikova zapózovala už druhýkrát. Spoločne s Pil C-m vniesli do kolekcie poriadnu dávku dynamiky aj sexepílu. Zdroj: Archív respondentky/Zuzana Ľos-Božiková, Foto/Alex Haňdiaková

Vedľa Pil C-ho sa v úlohe modelky objavila herečka Kristína Svarinská, ktorá sa ako tvár značky losbozikova predstavila už druhýkrát. Svoje herecké umenie tentokrát predviedla pred objektívom a v štúdiu fotografky Alex Haňdiakovej, ktorá mala pod palcom editoriál. „Obaja majú obrovskú charizmu. Sú múzami vo svojom odvetví, budujú si svoj sen a sú v tom dobrí a vytrvalí. Aj preto som si ich vybrala,“ dodáva na záver Zuzana Ľos-Božiková. O nápaditý make-up sa zase postarala make-up artistka Mischel Warenits.