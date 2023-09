Príbeh rodiča, ktorý podstúpil tranzíciu, je v kinách. Jeho premiéru prišla podporiť aj prezidentka Zuzana Čaputová

Pozoruhodný film zachytáva česko-slovenskú rodinu žijúcu vo Švédsku, ktorá sa vyrovnáva s okolnosťami spojenými s tranzíciou jedného z rodičov.

„Neviem, či Ivan čaká na to, ako to dopadne, alebo či mu je to naozaj tak jedno, ako sa tvári,“ hovorí Marvin v prvej minúte traileru. „Tie deti chcú len blízkosť a podporu proste. To nemá nič spoločné s tým, či som matka alebo otec, že?“ pokračuje.

Nedávno sme ti priniesli exkluzívny rozhovor s Marvinom Horvatom, ktorý podstúpil tranzíciu. Martin sa so svojím manželom psychiatrom Ivanom usadil vo Švédsku, kde vychovávajú spolu dve deti.

Manželia sa venovali písaniu queer románov, keď si Marvin uvedomil, že život, ktorý doteraz žil, nebol pre neho autentický a pociťoval prázdnotu. Vtedy sa začala jeho cesta za zmenou jeho rodovej identity – zo ženy na muža. O svoj príbeh sa delí so svetom vo filme Šťastný človek, ktorý mal slávnostnú premiéru v kine Slovenskej národnej galérie a piešťanskom MFF Cinematik.

Hlavný predstaviteľ snímky, spisovateľ Marvin Horvat a jeho manžel psychiater Ivan dúfajú, že podelenie sa o ich príbeh niekomu pomôže. „Napríklad rodičia a príbuzní transčloveka môžu mať vďaka tomu možnosť hlbšie pochopiť, čím ich blízky prechádza. Ale nečakali sme toľko podpory a záujmu, koľko sa nám dostalo počas uvádzania premiér na Slovensku. Obrovský záujem, ktorý film vyvolal v médiách, najmä úprimné, citlivé a podporné reakcie divákov nám dávajú nádej, že Šťastný človek môže priniesť nielen nový ľudský pohľad na tieto témy, ale aj reálny pozitívny dosah na ich životy.“

Na slávnostnú premiéru do kina v Slovenskej národnej galérii zavítala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Veľmi si vážime účasť pani prezidentky a pani ministerky kultúry. Náš film ukazuje obyčajný príbeh (ne)obyčajnej rodiny, v ktorom sa nájde asi každý z nás,“ povedala režisérka a vedkyňa z SAV Soňa G. Lutherová.

Tvorivý tím snímky svojou prítomnosťou poctila aj ministerka kultúry SR Silvia Hroncová počas premiéry na MFF Cinematik v Piešťanoch. „Šťastný človek je napokon veľmi výstižný názov, ktorý výborne predstavuje posolstvo tohto autentického, intímneho a vo výsledku humánneho filmu. Viem, že to nebol hlavný zámer tvorcov, ale film má aj svoj spoločenský rozmer. O téme tranzície vie naša spoločnosť veľmi málo. Niektorí politici, ktorí sa k téme transľudí vyjadrujú, o nej nevedia takmer nič.“

„Nemôžeme sa zmieriť s tým, aby sa o tranzícii mlčalo z dôvodu, že polarizuje spoločnosť. Spoločnosť v skutočnosti rozdeľujú nezodpovední politici, ktorí túto tému zneužívajú na svoje politické ciele. Vyspelosť spoločnosti musíme merať tým, ako je tolerantná k menšinám. A tento film nám ukazuje, čo tolerancia, ľudskosť a životné šťastie sú,“ dodala ministerka kultúry.

Pomôže obyčajná empatia. Ale aj uvedomenie si, že problém transfóbie nie je izolovaný, podobným útokom a nenávistným prejavom čelia napríklad aj ženy alebo aj gejovia, lesby a ďalší queer ľudia – Marvin Horvat v rozhovore pre Refresher.

O film prejavilo záujem aj Warner Bros. Discovery

Kvôli výnimočnému večeru priletel z Londýna do Bratislavy Jamie Cooke, generálny riaditeľ Warner Bros. Discovery pre CEE, Stredný východ, Turecko, Discovery EMEA Channels a WM EMEA Creative Agency.

„Warner Bros. Discovery podporuje LGBTQ+ komunitu bez ohľadu na to, či hovoríme o streamovaní alebo televíznom vysielaní. Šťastný človek je jedným z dokumentov, na ktorý sme veľmi hrdí, a sme šťastní, že sa čoskoro dostane k nášmu širokému publiku na HBO Max,“ povedal zástupca koproducenta filmu.

Snímka z dielne producentov Maroša Hečka a Petra Veverku mala svetovú premiéru na medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Hot Docs v Toronte. Do kín Asociácia slovenských filmových klubov dorazila 21. septembra 2023. „Veríme, že silný príbeh lásky a rodiny a sugestívne zábery očarujúcej švédskej prírody v spojení s citlivo komponovanou hudbou prinesú návštevníkom kín plnohodnotný filmový zážitok,“ doplnili producenti. Film Šťastný človek podporil Slovenský audiovizuálny fond.